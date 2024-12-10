ما أسباب الشعور بتنميل في الشفاه؟

- د ب أ

يعاني العديد من الأشخاص من وخز وتنميل في الشفاه، ما يسبب لهم شعورا بالانزعاج وعدم الراحة، ولكن ما الذي يسبب هذا الوخز؟

أسباب تنميل الشفاه

وفقا للمركز الاتحادي للتوعية الصحية، هناك العديد من الأسباب التي تؤدي إلى الشعور بوخز في الشفاه، مثل:

برودة الطقس.

الضغط والتوتر.

نوبات الهلع والخوف الشديد.

حساسية تجاه بعض الأطعمة.

مستحضرات التجميل والأدوية التي تحتوي على مكونات تسبب تهيجًا في الشفاه.

نقص التغذية.

نقص فيتامينات مثل B12 والمغنيسيوم.

هربس الشفاه.

الإصابة بمتلازمة الفم الحارق.

مرض السكري.

التصلب العصبي المتعدد.

متى يجب استشارة الطبيب؟

إذا كنت تعاني من وخز في الشفاه مصحوبا بأعراض أخرى مثل:

صعوبة في التنفس.

تورم في الوجه.

شحوب في البشرة.

إرهاق مستمر.

ضعف في التركيز.

التهاب الشفاه وظهور بثور.

فمن الضروري استشارة الطبيب لتشخيص الحالة وتحديد العلاج المناسب.

طرق العلاج

تناول بعض الأدوية، مثل مضادات الفيروسات لعلاج الهربس ومضادات الهيستامين لعلاج الحساسية.

المكملات الغذائية لعلاج نقص الفيتامينات والمعادن.

الحد من التوتر.