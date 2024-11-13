"لو بتشطب شقتك".. احذر هذا اللون على الحوائط لتجنب الاكتئاب

كتب- أحمد الضبع:

الألوان التي تختارها لتزيين منزلك أحد العوامل الأساسية، التي تؤثر في مزاجك وحالتك النفسية، وفي دراسة حديثة، حذّر الخبراء من اختيار لون معين للحوائط، يزيد من الشعور بالحزن والاكتئاب.

ويُعد اللون الرمادي من الألوان التي يجب الحذر منها عند تشطيب الشقق، إذ أظهرت الأبحاث أن الألوان الباهتة مثل الرمادي يمكن أن تساهم في خلق جو ممل وقاتم داخل المنزل، ما يؤدي إلى شعور غير مريح ينعكس على الحالة النفسية للسكان، وفقًا لموقع "سكاي نيوز".

وتشير الدراسات إلى أن الألوان الفاتحة والدافئة مثل الأبيض، البيج، والزهري تساعد في رفع المعنويات، بينما الألوان الداكنة والمملة مثل الرمادي قد تساهم في انخفاض مستويات الطاقة والشعور بالكآبة.

وينصح خبراء الديكور باختيار الألوان التي تخلق بيئة مريحة ومضيئة، ويؤكدون أن اختيار الألوان المناسبة لا يقتصر فقط على الجمال، بل له تأثير مباشر على صحة العقل والجسد.







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