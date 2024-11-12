أبرزها المشي.. 5 تمارين "هتخلي قلبك حديد"

كتب – سيد متولي

التمارين الرياضية علاج للوقاية من مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، ووجدت العديد من الدراسات أن لها تأثير وقائي على صحة القلب.

وخلصت دراسة مراجعة أجريت عام 2019 إلى أن "التدخلات في نمط الحياة التي تهدف إلى زيادة النشاط البدني وتقليل السمنة هي طرق علاجية جذابة لمكافحة معظم أنواع أمراض القلب والأوعية الدموية غير الخلقية".

وقال الباحثون إن التمارين الرياضية تمنع ظهور وتطور أمراض القلب والأوعية الدموية وهي أداة علاجية مهمة لتحسين النتائج للمرضى الذين يعانون من أمراض القلب والأوعية الدموية، وتشمل بعض فوائد التمارين الرياضية تحسين وظيفة الميتوكوندريا واستعادة وتحسين الأوعية الدموية وإطلاق الميوكينات من العضلات الهيكلية التي تحافظ على وظيفة القلب والأوعية الدموية أو تعززها"، بحسب timesofindia.

فيما يلي 5 أنواع من التمارين الرياضية، والتي إذا قمت بها بانتظام يمكن أن تعزز صحة القلب:

المشي

المشي هو أحد أبسط التمارين وأكثرها فعالية لصحة القلب، فهو منخفض التأثير، ويمكن القيام به في أي مكان تقريبًا.

يساعد المشي على خفض ضغط الدم ومستويات الكوليسترول، والتي تعد من الأسباب الرئيسية لأمراض القلب، كما أنه يحسن الدورة الدموية، ويساعد في توصيل الأكسجين والمواد المغذية إلى جميع أنحاء الجسم. يساعد المشي بانتظام على التحكم في وزن الجسم، مما يقلل من الضغط على القلب.

الركض أو الجري

بالنسبة لأولئك الذين يرغبون في رفع مستوى روتين المشي لديهم، فإن الركض أو الجري يمكن أن يوفر فوائد قلبية وعائية أكثر كثافة.

يزيد الركض أو الجري من معدل ضربات القلب، ما يقوي عضلة القلب بمرور الوقت، يعمل هذا النشاط على تحسين امتصاص الأكسجين ووظائف الرئة، ما يساعد على تحسين القدرة على التحمل، غالبًا ما يعاني العدائون المنتظمون من انخفاض ضغط الدم، ومستويات أفضل للكوليسترول، وانخفاض الدهون في الجسم.

ركوب الدراجات

ركوب الدراجات هو تمرين هوائي رائع لطيف على المفاصل ويمكن تكييفه مع مستويات اللياقة البدنية المختلفة، يمكن القيام به في الهواء الطلق أو في الداخل على دراجة ثابتة.

ركوب الدراجات فعال لتحسين القدرة على التحمل القلبي الوعائي وتدفق الدم. يمكن أن يساعد في إدارة الوزن عن طريق حرق السعرات الحرارية وتحسين قوة العضلات، وخاصة في الجزء السفلي من الجسم.

ركوب الدراجات بانتظام يقوي القلب ويمكن أن يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب عن طريق تحسين مستويات الكوليسترول.

التدريب المتقطع عالي الكثافة

يتضمن التدريب المتقطع عالي الكثافة، فترات قصيرة من النشاط المكثف تليها فترات من الراحة أو التمارين منخفضة الكثافة.

هذا النوع من التمارين فعال للغاية من حيث الوقت وصحة القلب، تزيد تمارين HIIT من معدل ضربات القلب بسرعة، ما يوفر فوائد القلب والأوعية الدموية في فترة زمنية قصيرة.

يمكن أن يقلل التدريب المتقطع عالي الكثافة من ضغط الدم، ويحسن حساسية الأنسولين، ويقلل من دهون الجسم.

تدريب القوة

في حين يرتبط تدريب القوة غالبًا ببناء العضلات، فإنه يلعب أيضًا دورًا مهمًا في صحة القلب من خلال دعم الصحة الأيضية وإدارة الوزن، يمكن أن يقلل تدريب القوة من خطر ارتفاع ضغط الدم ويحسن مستويات الكوليسترول.

يساعد بناء كتلة العضلات في تعزيز التمثيل الغذائي، ما يجعل من السهل الحفاظ على وزن صحي.

استخدم تمارين وزن الجسم مثل تمرين الضغط والقرفصاء والقفز إذا كنت مبتدئًا، أو ابدأ بأوزان خفيفة.

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