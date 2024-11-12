4 أعراض في الساق قد تكشف الإصابة بسرطان البنكرياس.. احذرها

كتب – سيد متولي

يحث خبراء الصحة الناس على الانتباه لأربع علامات في الساق قد تشير إلى مرض مميت، ورغم أن الأمر قد يبدو مستبعدًا، إلا أن الأعراض الأولى لسرطان البنكرياس قد تظهر في الأطراف.

وفقًا لموقع express يمكن أن يؤدي سرطان البنكرياس إلى حالة تُعرف باسم تجلط الأوردة العميقة، أو DVT. يحدث هذا عندما تتشكل جلطة دموية في وريد كبير، غالبًا في الساق.

وقالت الجمعية الأمريكية للسرطان: "في بعض الأحيان، يكون أول دليل على إصابة شخص ما بسرطان البنكرياس هو جلطة دموية في وريد كبير، غالبًا في الساق. يُطلق على هذا اسم الخثار الوريدي العميق أو DVT".

وقد أدرجت أربع علامات لجلطة الأوردة العميقة وهي الألم والتورم والاحمرار والدفء في الساق المصابة.

في بعض الحالات، قد تنكسر قطعة من الجلطة وتنتقل إلى الرئتين، ما قد يجعل التنفس صعبًا أو يسبب ألمًا في الصدر.

تُسمى الجلطة الدموية في الرئتين بالانسداد الرئوي، وهي حالة طبية طارئة تتطلب علاجًا فوريًا، وأوضح خبراء في مؤسسة سرطان البنكرياس في المملكة المتحدة أن الأشخاص المصابين بسرطان البنكرياس "أكثر عرضة لخطر تكون جلطة دموية في الوريد".

وقالوا: "هناك خطر أعلى للإصابة بجلطة دموية إذا كنت مصابًا بالسرطان. وإذا كنت مصابًا بسرطان البنكرياس فإن الخطر يكون أعلى، والأشخاص المصابون بسرطان البنكرياس المتقدم (الخبيث) هم أكثر عرضة للخطر".

هناك العديد من الأسباب لذلك بما في ذلك:

السرطان نفسه

بعض علاجات السرطان، مثل بعض أدوية العلاج الكيميائي أو الجراحة لإزالة السرطان

الحركة أقل بعد الجراحة أو العلاج.

ومع ذلك، فإن السرطان ليس عامل الخطر الوحيد لجلطات الدم. فقد يكون خطر الإصابة أعلى أيضًا إذا كنت:

لديك حالة وراثية تزيد من احتمالية حدوث جلطات الدم، مثل عامل الخامس لايدن

استخدم العلاج الهرموني البديل (HRT) أو حبوب منع الحمل التي تحتوي على هرمون الاستروجين

هل تعاني من دوالي الأوردة (الأوردة المتورمة)

هل سبق أن أصبت بجلطة دموية، أو أصيب بها أحد أقاربك المقربين

عمرك أكثر من 60 سنة

مصاب بالسمنة أو تدخن.

أعراض أخرى

سرطان البنكرياس هو سرطان يوجد في أي مكان في البنكرياس، وهو عضو يقع في الجزء العلوي من البطن، ويساعد البنكرياس على هضم الطعام ويصنع الهرمونات، مثل الأنسولين.

تعتمد أعراضك على عدد من الأشياء بما في ذلك مكان السرطان في البنكرياس، ومدى حجمه، وما إذا كان قد انتشر وصحتك.

تحذر هيئة الخدمات الصحية البريطانية من أن سرطان البنكرياس قد لا يكون له أي أعراض، أو قد يكون من الصعب اكتشافها.

يمكن أن تشمل أعراض سرطان البنكرياس ما يلي:

يتحول لون بياض عينيك أو بشرتك إلى اللون الأصفر (اليرقان)، وقد تعاني أيضًا من حكة في الجلد وبول أغمق وبراز أفتح من المعتاد

فقدان الشهية أو فقدان الوزن دون محاولة

الشعور بالتعب أو عدم وجود الطاقة

ارتفاع درجة الحرارة أو الشعور بالسخونة أو الرعشة

يمكن أن تؤثر أعراض أخرى على عملية الهضم لديك، مثل:

المرض

الإسهال أو الإمساك، أو أي تغيرات أخرى في برازك

ألم في الجزء العلوي من البطن والظهر، وقد يزداد سوءًا عند تناول الطعام أو الاستلقاء ويتحسن عند الانحناء إلى الأمام

أعراض عسر الهضم، مثل الشعور بالانتفاخ

إذا واجهت أي أعراض غير مبررة، يجب عليك زيارة طبيب.

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