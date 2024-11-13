احذرها.. أطعمة ومشروبات لا تتناولها على معدة فارغة

تناول الطعام على معدة فارغة يمكن أن يسبب العديد من المشاكل الصحية، خاصة إذا كانت الأطعمة أو المشروبات التي تتناولها حمضية أو مهيجة للمعدة. إليك قائمة بأهم الأطعمة والمشروبات التي يجب تجنب تناولها على معدة فارغة:

الأطعمة الحمضية:

الحمضيات: البرتقال، الليمون، الجريب فروت.

العنب: يمكن أن يسبب حرقة المعدة والانتفاخ.

الطماطم: تحتوي على مادة الليكوبين التي قد تهيج المعدة الفارغة.

المشروبات الحمضية:

القهوة: تزيد من إفراز حمض المعدة.

الشاي: خاصة الشاي الأسود والأخضر، يمكن أن يزيد من تهيج المعدة.

العصائر الحمضية: مثل عصير البرتقال والليمون والجريب فروت.

الأطعمة الحارة والتوابل:

الفلفل الحار: يزيد من إفراز حمض المعدة ويسبب حرقة.

التوابل القوية: مثل الكاري والفلفل الأسود.

الأطعمة الدهنية:

الأطعمة المقلية: تزيد من إنتاج حمض المعدة.

الأطعمة الغنية بالدهون المشبعة: مثل اللحوم الحمراء والزبدة.

الأطعمة الغنية بالألياف:

البذور والمكسرات: يمكن أن تسبب الانتفاخ والغازات.

الفواكه المجففة: غنية بالألياف ويمكن أن تهيج المعدة.

المشروبات الغازية:

المياه الغازية: تزيد من إنتاج الغازات في المعدة.

الأطعمة المصنعة:

الأطعمة المعلبة: غالبًا ما تحتوي على الكثير من الصوديوم والسكر والدهون غير الصحية.