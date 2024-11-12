النعاس بعد تناول الطعام.. إليك أسبابه وكيفية التغلب عليه

يشعر الكثيرون برغبة قوية في النوم بعد تناول وجبة الغداء، ولكن هل هذا الشعور مجرد حالة عابرة أم أنه يكون مؤشرا على مشكلة صحية كامنة؟

نعاس ما بعد الغداء.. أكثر من مجرد إرهاق

أوضح الأطباء أن الشعور بالنعاس بعد الظهر ليس مجرد حالة طبيعية، بل علامة على وجود خلل في وظائف الجسم، وأشاروا إلى أن أحد الأسباب وراء هذا الشعور هو مقاومة الأنسولين، وفقا لصحيفة "فيستي. رو" الروسية.

وتعتبر مقاومة الأنسولين حالة تقل فيها حساسية الخلايا للأنسولين، ما يؤدي إلى ارتفاع مستويات السكر في الدم.

والشعور بالنعاس بعد تناول الوجبات، وخاصة الغداء، هو أحد العلامات المبكرة لهذه الحالة.

كيف تعرف إذا كنت تعاني من مقاومة الأنسولين؟

للتأكد من وجود مقاومة للأنسولين، ينصح الأطباء بإجراء تحليل دم لقياس مؤشر HOMA-IR، فإذا كانت النتيجة مرتفعة، فهذا يعني أن الجسم يقاوم الأنسولين.

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