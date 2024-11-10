ما العلاقة بين تراكم النحاس وتطور سرطان الكلى- دراسة تكشف

كشفت دراسة جديدة أجراها باحثون من مركز جامعة سينسيناتي للسرطان عن العلاقة بين تراكم النحاس في الخلايا السرطانية وتطور سرطان الخلايا الكلوية (ccRCC)، أكثر أنواع سرطان الكلى شيوعا.

والنحاس هو عنصر أساسي في الجسم قد يسهم في تزويد الجسم بالطاقة اللازمة من خلال استخدام الأوكسجين في التفاعلات الخلوية، وفقا لموقع "ميديكال إكسبريس".

وأوضحت الدراسة أن زيادة تراكم النحاس في خلايا السرطان يرتبط بشكل مباشر بتدهور حالة المرضى المصابين بسرطان الخلايا الكلوية.

كما أن تراكم النحاس في الأورام يمكن أن يسهم في نمو الورم وانتشاره، حيث أن الخلايا السرطانية الكلوية تُراكم كميات أكبر من النحاس مع تقدم المرض، وتساعد هذه الكميات الزائدة في زيادة إنتاج إنزيمات تعزز من قدرة الخلايا السرطانية على توليد الطاقة ونمو الورم.

كما يحفز النحاس تغيرا في الحالة الأيضية للخلايا السرطانية، ما يعزز قدرتها على النمو والبقاء على قيد الحياة، خاصة مع وجود جزيئات الجلوتاثيون، التي تحمي هذه الخلايا من السموم الناتجة عن تراكم النحاس.

وباستخدام تقنيات التسلسل الجيني للحمض النووي الريبي أحادي الخلية، اكتشف الباحثون أن الأورام السرطانية تحتوي على مناطق غنية بالنحاس تعرف بـ"النقاط الساخنة" الأيضية، وهي مناطق تنتج كميات كبيرة من الطاقة.

وتقع هذه النقاط بالقرب من خلايا أخرى تظهر خصائص تكاثرية حيوية تساهم في نمو الورم.

ويعتقد الخبراء أن عوامل بيئية، مثل التعرض للتدخين أو دخان حرائق الغابات، قد تساهم في زيادة تراكم النحاس في الخلايا السرطانية.

كما أن مستويات النحاس في عينات المرضى قد تستخدم كمؤشر حيوي للتنبؤ بشدة السرطان أو لتحديد ما إذا كان من المرجح أن يعود المرض بعد الجراحة الأولية.

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