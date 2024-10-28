تعاني من كثرة الاستيقاظ ليلا.. 8 أسباب صادمة تحدث لك

كتبت- آلاء نبيل:

يستيقظ الكثير من النوم بشكل مفاجئ ليلًا، دون معرفة دلالة ذلك، لذا في السطور التالية سوف نتعرف على أبرز الأسباب.

وبحسب ما ذكره موقع aasm، mayoclinic، إليك الأسباب المسؤولة عن الاستيقاظ من نوم عميق ليلًا.

1-الأرق

المعاناة من الأرق، وعادة ما يعاني الشخص من صعوبة النوم أو عدم القدرة على الاستمرار في النوم.

2-توقف التنفس أثناء النوم

وتعد حالة خطيرة يتوقف فيها التنفس بشكل متكرر أثناء النوم، مما يؤدي إلى انخفاض مستوى الأكسجين في الدم و الاستيقاظ المفاجئ.

3- خدر الساقين "متلازمة الساقين المزعجة"

وهو عبارة عن الشعور برغبة لا يمكن مقاومتها لتحريك الساقين، مما يزعج الشخص خلال النوم ويسبب الاستيقاظ المفاجئ.

4- الإصابة بأمراض القلب

عادة ما ينتج عن أمراض القلب بعض الأعراض المزعجة، ومن أبرزها الشعور بآلام الصدر وضيق التنفس، وعدم انتظام ضربات القلب، مما يؤدي إلى الاستيقاظ المتكرر.

5- الإصابة بمرض السكري

من أعراض مرض السكري المزعجة الرغبة المتكرر في التبول خاصة في الليل، مما يقطع نومك العميق.

6- اضطرابات الغدة الدرقية

يمكن أن تسبب فرط النشاط أو قصور الغدة الدرقية أعراضًا مزعجة تؤثر على النوم.

7- الإصابة بالقلق والتوتر

عادة ما يعاني الشخص المصاب بالقلق والتوتر من صعوبة في الاسترخاء، وبالتالي قد يعاني من نوبات تجعله يستيقظ ليلا.

8- الشعور بآلام مزمنة

هناك الكثير من الآلام المزعجة التي تقطع النوم العميق ليلا، ومنها آلام الظهر أو المفاصل والرأس.

اقرا أيضا:

5 أطعمة سحرية تخفض الكوليسترول وتمنع انسداد القلب

ملعقة عسل قبل النوم تفعل العجب بجسمك.. هذا ما يحدث للقلب والسكري

علامات على الوجه تنذر بإصابتك بمشكلات صحية- انتبه

ما يحدث لمرضى القولون عند تناول "المسقعة"؟.. لن تتخيل

بعد تضرر الفنان خالد الصاوي منها.. تعرف على مخاطر استخدام حقن التخسيس