علامات على الوجه تنذر بإصابتك بمشكلات صحية- انتبه

حذر الدكتور إريك بيرج من أن هناك علامات تظهر على الوجه قد تشير إلى مشكلات صحية خطيرة وارتفاع مستويات السكر في الدم.

كما إن النظر إلى وجه الشخص يمكن أن يوضح الكثير عن ما يحدث داخل جسمه، وفقا لصحيفة "ميرور" البريطانية.

وحذر من أن ارتفاع نسبة السكر في الدم قد يضر بأعضاء الجسم الحيوية والشرايين، ما يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والحالات المميتة، مثل الحماض الكيتوني السكري.

وتشمل العلامات المبكرة لارتفاع السكر في الدم: العطش المفرط والذهاب بشكل متكرر إلى المرحاض والصداع وعدم وضوح الرؤية.

وإذا تركت هذه الأعراض دون معالجة، قد يؤدي إلى ظهور هذه الأعراض: التعب الشديد وفقدان الوزن والالتهابات وصعوبة التئام الجروح.

وفيما يلي 7 علامات يمكن لظهور إحداها على الوجه أن يكشف عن مشاكل في صحتك:

شكل الوجه: قد يشير الوجه المستدير والمنتفخ إلى الإفراط في استهلاك الأنسولين والكربوهيدرات.

العيون: العيون المحتقنة بالدم يمكن أن تكون علامة على مشاكل الكبد أو قلة النوم.

الأنسجة حول العينين: قد يدل الانتفاخ تحت العينين على احتباس السوائل في الكليتين.

شكل الذقن: الدهون المتراكمة تحت الذقن قد تؤدي إلى مشكلات، مثل توقف التنفس أثناء النوم.

ملمس الجلد: البشرة الدهنية قد تدل على نقص الزنك أو ارتفاع مستويات الأندروجينات بسبب الأنسولين.

جفاف الجلد المتقشر: قد يكون علامة على مشاكل في الكبد وزيادة أحماض أوميغا 6 الدهنية.

حب الشباب: يمكن أن يشير إلى ارتفاع الأندروجينات الناتج عن مستويات مرتفعة من الأنسولين.

وإذا لاحظت أي من هذه التغييرات في وجهك، يجب استشارة الطبيب.

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