prostestcancer

إعلان

5 أطعمة سحرية تخفض الكوليسترول وتمنع انسداد القلب

04:00 م الأحد 27 أكتوبر 2024

اطعمة تجنب ارتفاع الكوليسترول

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب – سيد متولي

يمكن لبعض الأطعمة صفراء اللون أن تساعد على خفض مستويات الكوليسترول المرتفعة في الدم، وكذلك تمنع انسداد القلب.

وبحسب موقع thehealthsite ، فإن تراكم الكوليسترول قد يسبب انسداد القلب عندما تضيق الشرايين المؤدية إليه، لكن هناك 5 أطعمة صفراء يمكنها منع ذلك، وهي:

الفلفل الأصفر

الفلفل الأصفر غني بمضادات الأكسدة التي يمكن أن تساعد في خفض مستويات الكوليسترول، كما أن الألياف الموجودة به تحسن صحة القلب عن طريق خفض الكوليسترول السيئ.

الليمون

الليمون يخفض مستويات الكوليسترول ويعزز صحة القلب، لوجود حمض الستريك الذي يساعد على تكسير رواسب الكوليسترول مع دعم وظائف الكبد.

الكركم

الكركمين الموجود في الكركم يعمل على خفض مستويات الكوليسترول المرتفع وتعزيز صحة القلب.

الأناناس

الأناناس مليء بالعناصر الغذائية المفيدة لصحة القلب، فهو يحتوي على البروميلين، وهو إنزيم مرتبط بتكسير الكوليسترول وتقليل الالتهابات، ويعزز صحة القلب.

الذرة

الذرة غنية بالألياف القابلة للذوبان، ما يساعد في الحد من امتصاص الكوليسترول في مجرى الدم.

اقرأ أيضا:

احذر هذه العلامة على أظافرك.. قد تكون مرض خطير

حسام موافي يحذر من علامة تدل على مرض يصيب البنكرياس

احذروا الثقة الزائدة.. 4 أبراج تواجه خيانات قوية في العمل ومع الشريك

نزاعات وخسارة .. تحذير لـ 3 أبراج في بداية شهر نوفمبر

هل الزواج في المنام يدل على شر قادم؟.. اعرف التفسير الصحيح

اطعمة تخفض الكوليسترول الليمون الكركم الفلفل الأصفر
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
6 ساعات نوم يوميا.. هل كافية؟

إعلان

إعلان

توقعات بزيادة مكاسب أسعار الذهب بعد خفض الفيدرالي الفائدة
هل تتلقى مصر المزيد من الأموال الساخنة بعد خفض الفيدرالي للفائدة؟
بدء حجز أراضي الإسكان المتوسط بمقدم 25 ألف جنيه في 9 مدن جديدة
بعد رفع أسعارها.. قائمة أسعار "مارلبورو" و"ميريت"(منشور رسمي)