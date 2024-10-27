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ملعقة عسل قبل النوم تفعل العجب بجسمك.. هذا ما يحدث للقلب والسكري

10:00 م الأحد 27 أكتوبر 2024

فوائد العسل

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كتب – سيد متولي

يفضل كثيرون تناول ملعقة من العسل قبل النوم، نظرا للفوائد العديدة التي تعود على جسمك عند الالتزام بهذه العادة.

وبحسب موقع" برايت سايد" الأمريكي، فإن فوائد ملعقة عسل قبل النوم، تتمثل في:

النوم الجيد

العسل به مادة تسمى تريبتوفان، وهو هرمون يساعدك على الاسترخاء ويعطي جسمك إشارة إلى أنه حان وقت النوم، كما أن العسل يحتوي على الجليكوجين، لذا فإن تناوله قبل النوم سيساعدك على تجنب اندفاع الأدرينالين وضمان نوم جيد.

منع ارتفاع ضغط الدم

يحتوي العسل على مركبات مضادة للأكسدة، ثبت أنها تقلل من ضغط الدم، ما يجعل ملعقة من العسل في الليل طريقة جيدة لمنع ارتفاع ضغط الدم.

خفض الدهون الثلاثية

يزيد ارتفاع الدهون الثلاثية خطر الإصابة بأمراض القلب والسكري، لكن العسل العسل بتقليل مستوى الدهون الثلاثية في جسمك.

تقوية المناعة

العسل غني بمضادات الأكسدة والعوامل المضادة للبكتيريا التي تساعد على تعزيز جهاز المناعة لديك.

مكافحة الشيخوخة

تناول العسل كل ليلة قبل النوم سيساعدك على مكافحة علامات الشيخوخة نظرا لوجود مضادات الأكسدة.

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