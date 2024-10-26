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بعد تضرر الفنان خالد الصاوي منها.. تعرف على مخاطر استخدام حقن التخسيس

08:01 م السبت 26 أكتوبر 2024

الفنان خالد الصاوي

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كتبت- آلاء نبيل:

شارك الفنان خالد الصاوي جمهوره تجربته في خسارة الوزن الزائد من خلال استخدام حقن التخسيس، التي أضرت بصحته.

وكشف "الصاوي" خلال لقائه مع الإعلامية ياسمين عز في برنامج "كلام الناس" المذاع على قناة MBC مصر، أنه تعرض لآثار جانبية كارثية أدت إلى توقف جهازه الهضمي عن العمل، ما اضطره للبقاء في المستشفى لمدة يومين، ليحذر بذلك من مخاطرها القاتلة.

وبحسب ما ذكره موقع The Lancet وCleveland Clinic، إليك مخاطر استخدام حقن التخسيس على صحة الجهاز الهضمي والجسم.

تأثيرها على صحة الجهاز الهضمي

تعمل هذه الحقن بمختلف أنواعها على تغيير هرمونات الشبع والجوع، ما يقلل الشهية ويسرع عملية التمثيل الغذائي.

ويتسبب هذا التغيير المفاجئ والسريع في عمل الجهاز الهضمي، وقد يعيق قدرته على العمل بكفاءة، ما يؤدي إلى المعاناة من الأعراض المزعجة التالية:

1- الإصابة بالإمساك والإسهال بشكل متكرر وشديد.

2- الشعور بالغثيان والقيء، خاصةً في الأيام الأولى من تلقي الحقن.

3- المعاناة من ألم البطن والانتفاخ المزعج.

4- حرقة المعدة، خاصةً في الحالات التي تعاني من مشكلات صحية سابقة للجهاز الهضمي.

5- كثرة التجشؤ والغازات بصورة مفرطة.

أضرار أخرى لحقن التخسيس، وفقًا لموقع Within Health، تشمل ما يلي:

- الشعور بالتعب والخمول.

- الإصابة بالصداع.

- حدوث خلل في وظائف الكلى.

- انخفاض وظائف العضلات.

- زيادة خطر الإصابة بالعدوى.

- زيادة الشعور بالقلق والتوتر، وقد تصل إلى الاكتئاب.

- سرعة ضربات القلب.

- تورم في الأطراف.

- عدم التبول.

  • عدم وضوح الرؤية.

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الفنان خالد الصاوي مخاطر حقن التخسيس الإمساك التعب
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