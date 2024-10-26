ما يحدث لمرضى القولون عند تناول "المسقعة"؟.. لن تتخيل

كتبت- نرمين ضيف الله:

تُعتبر المسقعة من الأكلات الشعبية الشهية، ولكنها تحتوي على مكونات قد تزيد من أعراض القولون العصبي وتؤثر سلبًا على صحة بعض الأفراد.

تقول الدكتورة نهلة عبد الوهاب، استشاري البكتيريا والمناعة ورئيس قسم التغذية الحيوية بمستشفى جامعة القاهرة، إن المسقعة غنية بالألياف، ورغم فوائدها الصحية، إلا أنها قد تؤدي إلى زيادة الغازات والانتفاخ لدى بعض الأشخاص، خاصة أولئك الذين يعانون حساسية تجاه الألياف.

وأضافت "عبد الوهاب" في تصريح خاص لـ"مصراوي" أن طريقة قلي الباذنجان والبطاطس والفلفل المستخدمة في تحضير المسقعة تزيد من محتواها الدهني، مما يبطئ عملية الهضم وقد يسبب عسر الهضم لدى بعض الأشخاص.

وأشارت إلى أن بعض التوابل المستخدمة في المسقعة قد تؤدي إلى تهيج الأمعاء والالتهابات، مما يفاقم أعراض القولون. كما أكدت أن المسقعة قد تسبب زيادة الحموضة، مما يؤدي إلى حرقة المعدة وارتجاع المريء.

أعراض القولون التي قد تزداد سوءًا بسبب المسقعة

- الانتفاخ

- الغازات

- الإسهال

- ألم البطن

نصائح لمرضى القولون

- التقليل من تناول المسقعة

- اتباع أساليب الطهي الصحي

- شرب الكثير من الماء