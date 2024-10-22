آلام مؤخرة الرأس.. أسبابها وكيفية التعامل معها

- د ب أ

يشكو الكثيرون من آلام مزعجة في مؤخرة الرأس، وقد تتفاوت شدة هذه الآلام وأسبابها، فما هي الأسباب الشائعة لهذه الآلام وكيف يمكن التعامل معها؟

أسباب شائعة لآلام مؤخرة الرأس

الإصابة بالصداع التوتري.

الجلوس لفترات طويلة في وضعيات خاطئة.

الإجهاد النفسي.

الصداع النصفي.

صَرِير الأسنان.

الإصابات.

الحالات الطبية، قد تكون آلام مؤخرة الرأس عرضاً لبعض الحالات الطبية الخطيرة مثل السكتة الدماغية، التهاب السحايا، أو الأورام الدماغية.

متى يجب استشارة الطبيب؟

يجب استشارة الطبيب فورا في حالة ظهور أي من الأعراض التالية مع آلام مؤخرة الرأس:

تصلب الرقبة.

الغثيان والقيء.

اضطرابات الرؤية.

اضطرابات الكلام والوعي.

الحمى.

ضعف عضلي.

كيف يمكن التعامل مع آلام مؤخرة الرأس؟

الحصول على قسط كافٍ من الراحة والنوم يمكن أن يساعد في تخفيف آلام الرأس.

تجنب التوتر والإجهاد.

ممارسة تمارين الاسترخاء.

تدليك للرقبة والكتفين.

استخدام مسكنات الألم مثل الأسيتامينوفين أو الإيبوبروفين لتخفيف الألم، ولكن يجب استشارة الطبيب قبل تناول أي أدوية.

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