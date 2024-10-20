يخفض نسبة السكر في الدم.. مشروب ساحر ينقص وزنك

كتب – سيد متولي

التخلص من الوزن الزائد أمر شاق، لأنه يتطلب تحقيق توازن دقيق بين تناول الأطعمة المغذية والحفاظ على نمط حياة نشط، ولكن ماذا لو كان هناك مكون طبيعي يمكنه تعزيز مستويات السكر في الدم والمساعدة في إنقاص الوزن؟.

وبحسب express، أطلق أحد خبراء التغذية المتخصصين في فقدان الدهون على هذا المكون العجيب اسم "أوزمبيك الطبيعة"، في إشارة إلى الدواء الذي يُعطى للبالغين المصابين بداء السكري من النوع الثاني .

ورغم أنه ليس دواء لفقدان الوزن، فإن "أوزيمبيك" قد "يحسن نسبة السكر في الدم" عند إقرانه بنظام غذائي متوازن وممارسة التمارين الرياضية بانتظام، وفقا لموقع الشركة المصنعة.

إذا كنت تبحث عن طريقة طبيعية لتحسين نسبة السكر في الدم، وتقليل خطر الإصابة بمرض السكري، وفقدان بعض الوزن، فإن الشاي الأخضر أو الأسود هو الحل الأمثل لك.

وفقًا لخبيرة التغذية ماجي، التي تعمل على تطبيق تيك توك، فإن هذين النوعين من الشاي يحفزان جسمك على إنتاج الهرمون الموجود في أوزمبيك وخفض مستويات السكر في الدم، لذلك، تقترح دمج كوبين إلى خمسة أكواب من الشاي في نظامك الغذائي اليومي.

وأوضحت: "إن هذا مجرد تذكير يومي من أخصائية التغذية المتخصصة في إنقاص الوزن بعدم النوم على شاي أوزمبيك الطبيعي، المعروف أيضًا باسم الشاي الأخضر أو الأسود. حيث تعمل البوليفينول الموجودة في الشاي الأخضر أو الأسود على تحفيز خلايا L لإنتاج المزيد من GLP1.

"ما هو GLP1؟ هذا الهرمون موجود في عقار أوزيمبيك، كما أنه يجعل GLP1 الذي ينتجه جسمك يستمر لفترة أطول، وبالتالي تحصل على المزيد من GLP1 لفترة أطول.

"لا تتجاهل الأمر. تناول كوبين إلى خمسة أكواب يوميًا هو الحل الأمثل. أضيف ببتيدات الكولاجين إلى كوبي للحصول على جرعة إضافية من البروتين لحرق الدهون."

يلعب هذا الهرمون، المعروف باسم الببتيد المشابه للجلوكاجون-1، دورًا مهمًا في التحكم في مستويات السكر في الدم عن طريق جعل الجسم يفرز المزيد من الأنسولين، وإبطاء عملية الهضم وتقليص إنتاج السكر في الكبد.

كما أن الأطعمة الغنية بالألياف مثل الفاكهة والخضروات والحبوب الكاملة تساعد أيضًا في رفع مستوى GLP1 بشكل طبيعي.

وانضم مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي سريعًا إلى المحادثة، حيث أشادوا بفوائد الشاي في الحد من الرغبة الشديدة في تناول الوجبات الخفيفة في وقت متأخر من الليل.

وشارك شخص قصة نجاحه الشخصية: "أنا من الأشخاص الذين يتناولون الوجبات الخفيفة في الليل. أتناول الآن الشاي الأخضر ولا أشعر بالرغبة في تناول الطعام في الليل. هذا النظام ناجح حقًا".

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