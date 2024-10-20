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كيف يؤثر سماع الموسيقى على المرضى بعد الجراحة؟

01:01 ص الأحد 20 أكتوبر 2024

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كشفت دراسة جديدة أجراها إلدو فريزا أستاذ الجراحة في جامعة كاليفورنيا نورث ستيت أن الاستماع للموسيقى قد يسرع التعافي من الجراحة ويقلل حاجة المرضى إلى تناول المورفين إلى النصف.

وأظهرت الدراسة أن الألحان الشعبية والإيقاعات القوية يمكن أن تساعد الأشخاص على التعافي بسهولة أكبر، مع عدد أقل من مسكنات الألم، وفقا لموقع "هيلث داي".

وقال أستاذ الجراحة: "عندما يستيقظ المرضى بعد الجراحة، يشعرون بالخوف الشديد ولا يعرفون أين هم".

واتضح أن الاستماع إلى الموسيقى يقلل من القلق والألم ومعدل ضربات القلب لدى المرضى الذين يستيقظون من الجراحة.

وحلل الباحثون بيانات مجمعة من 35 دراسة سابقة حول الموسيقى ودورها في التعافي من الجراحة.

وأظهرت البيانات أن المرضى الذين استمعوا إلى الموسيقى شهدوا انخفاض كبير في الألم والقلق بعد للجراحة.

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الموسيقى ماع الموسيقى بعد الجراحة لتعافي من الجراحة
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