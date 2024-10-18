يخفض الكوليسترول.. نوع فاكهة يحميك من السكري وأمراض القلب

كتب – سيد متولي

يمكن لبعض الفواكه أن تساعدك على الحماية من بعض الأمراض الخطيرة مثل السكري وأمراض القلب.

وبحسب Healthline، فإن فاكهة الأفوكادو قد تساعدك على الحماية من السكري وأمراض القلب.

وبحسب دراسة نشرت في مجلة جمعية القلب الأمريكية، وأجريت على 110 ألف مشارك، فإن الذين يتناولون حصتين على الأقل من الأفوكادو أسبوعيا قد يقل لديهم خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

وخلص مؤلفو الدراسة إلى أن استبدال بعض الأطعمة التي تحتوي على الدهون بالأفوكادو يمكن أن يؤدي إلى انخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

كما وجد الباحثون أن تناول حبة أفوكادو واحدة يوميا لمدة ستة أشهر قد يخفض مستويات الكوليسترول، ما يقلل خطر الإصابة بأمراض القلب، نظرا لاحتواء هذه الفاكهة على نسبة عالية من الدهون الأحادية غير المشبعة، والبوتاسيوم والألياف.

ويمكن أن يساعد الأفوكادو أيضا في تقليل خطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2.

فالأفوكادو يحتوي على مؤشر نسبة السكر في الدم منخفض (GI) واستبدال الدهون المشبعة بالدهون غير المشبعة يمكن أن يحسن حساسية الأنسولين ويقلل من خطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2.

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