لماذا تفقد النساء الوزن أسرع من الرجال؟

اكتشف الباحثون أن الرجال يستفيدون أكثر من وجبات الإفطار الغنية بالكربوهيدرات، مثل الشوفان والحبوب الكاملة، بينما تفضل النساء وجبات الإفطار الغنية بالدهون الصحية، مثل الأفوكادو والبيض، "مديكال نيوز توداي".

هل تساءلت يومًا لماذا يبدو أن النساء يحافظن على وزنهن بشكل أفضل من الرجال؟ قد يكون الجواب يكمن في طريقة حرق أجسامهن للدهون، دراسة جديدة كشفت عن سر مثير للاهتمام حول قدرة النساء الفطرية على حرق الدهون بشكل أسرع.

أشارت دراسة جديدة إلى أن تناول وجبة إفطار غنية بالكربوهيدرات للرجال ووجبة إفطار غنية بالدهون للنساء يمنحان اليوم بداية جيدة لكل منهما.

أن أفضل نوع من الإفطار للرجال والنساء قائمتان مختلفتان للغاية.

وتقترح الدراسة، التي أجريت في جامعة واترلو بكندا، أنه للحصول على مستويات طاقة للنشاط اليومي وصحة مثالية، قد تستجيب عملية التمثيل الغذائي للرجال بشكل أفضل لوجبة إفطار غنية بالكربوهيدرات بعد عدم تناول الطعام طوال الليل.

بينما قد تستفيد النساء أكثر من الوجبات التي تحتوي على نسبة أعلى من الدهون عند الاستيقاظ.

اختلاف الجنسين

وفسر الباحثون ذلك بأن كبد الأنثى يحتفظ بالغليكوجين أكثر من كبد الذكر، ما يؤدي إلى انخفاض تحلله، وانخفاض إنتاج الغلوكوز مقارنة بالرجل.

وأوصت النتائج الرجال بـ "اختيار وجبات إفطار غنية بالكربوهيدرات ومتوازنة من حيث المغذيات الكبرى وتحتوي على ألياف قابلة للذوبان. ويمكن أن يشمل ذلك أشياء مثل دقيق الشوفان، أو عصير متوازن جيداً، أو وعاء من التوت والمكسرات والزبادي".

وقال الباحثون: "تخزن النساء المزيد من الدهون، ولكنهن يحرقن أيضاً المزيد من الدهون أثناء التمرين لفترات طويلة، ويستقلبن الدهون بكفاءة أكبر في وجبة بعد الصيام".

وأشارت النتائج إلى أن "الدهون مصدر رائع للطاقة للمرأة، وهو أمر ضروري لتغطية أعباء التغذية الخاصة بالحمل والرضاعة".

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