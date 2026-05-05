أناقة وجاذبية تخطف الأنظار.. أجمل إطلالات حفل ميت جالا 2026

كتب : شيماء مرسي

02:01 م 05/05/2026
    زوي كرافيتز
    فينوس ويليامز
    أشلي جراهام
    كارا ديليفين

شهدت السجادة الحمراء لحفل ميت جالا 2026 إطلالات جذابة ومتنوعة لعدد من النجمات والمشاهير خطفن الأنظار بأزيائهن اللافتة.


في هذا الصدد، نستعرض لكم أجمل إطلالات النجمات في حفل ميت جالا 2026، وفقا لـ "فوج".


أشلي جراهام

أطلت عارضة الأزياء الأمريكية فستان طويل "كت" باللون البيج مصنوع من الشيفون من الأسفل، واعتمدت مكياجا ترابيا، وتركت شعرها منسدلا على كتفيها.


كارا ديليفين

ظهرت الممثلة البريطانية كارا ديليفين بفستان طويل "كت" باللون الأسود مصنوع من الشيفون ومزينا بالتطريزات، واعتمدت مكياجا قويا وركزت على رسمة عينيها، زينت إطلالتها بمجوهرات مكونة من حلق وخاتم.


نيكول كيدمان



ارتدت الممثلة الأسترالية نيكول كيدمان فستان طويل باللون الأحمر بصيحة قشر السمك، واعتمدت مكياجا ناعما، حيث وضعت أحمر شفاه باللون الوردي، وتركت شعرها منسدلا.


فينوس ويليامز

تألقت لاعبة التنس الأمريكية فينوس ويليامز بفستان طويل باللون الأسود "كت" مزينا بتطريزات باللون الفضي من الأعلى، واختارت تسريحة الشعر المرفوع لأعلى.


زوي كرافيتز

ظهرت الممثلة الأمريكية زوي كرافيتز بفستان طويل باللون الأسود مصنوع من الدانتيل، يتميز بأنه مكشوف عند منطقة الصدر، واختارت تسريحة الشعر الضفيرة.

