لفتت عارضة الأزياء اللبنانية ووصيفة ملكة جمال لبنان مايا أبو الحسن الأنظار خلال ظهورها على السجادة الحمراء في مهرجان كان السينمائي 2026، في دورته الـ79، بعدما تألقت بإطلالة جمعت بين الجرأة والأناقة، لتصبح واحدة من أبرز النجمات حضورا في المهرجان.

وفي السطور التالية، إليكم أجمل إطلالاتها، إضافة إلى أبرز المعلومات عنها، وفقا لصفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، ومجلة "harpersbazaararabia"، وموقع "abouther".

من هي مايا أبو الحسن؟

- مايا واحدة من أبرز عارضات الأزياء والمؤثرات اللبنانيات، ولفتت الأنظار خلال السنوات الأخيرة بإطلالاتها الأنيقة وحضورها اللافت في عالم الموضة والجمال.

- وُلدت مايا في لبنان يوم 16 يناير 1998، وتبلغ من العمر 28 عاما.

- درست في الجامعة الأمريكية للعلوم والتكنولوجيا (AUST) بلبنان، حيث حصلت على درجة البكالوريوس في فنون الاتصال، تخصص الإذاعة والتلفزيون.

- بدأت علاقتها بعالم الموضة منذ طفولتها، إذ كانت تحرص على توثيق لحظاتها باستخدام هاتف والديها، قبل أن يتحول هذا الشغف إلى مسار مهني مع انتشار وسائل التواصل الاجتماعي.

- في سن التاسعة عشرة، قررت دخول مجال صناعة المحتوى والأزياء بشكل أكثر جدية، لتبدأ رحلتها كعارضة أزياء ومقدمة برامج ومؤثرة على منصات التواصل.

- شهد عام 2022 أول مشاركة لها في مسابقة ملكة جمال لبنان، وفازت بلقب الوصيفة الأولى.

- بفضل إصرارها وطموحها، تمكنت في العام التالي من تحقيق إنجاز أكبر، بعدما تُوجت بلقب ملكة جمال الكون لبنان 2023.

- تعتمد مايا على نظام صارم للحفاظ على لياقتها وإطلالتها، يشمل التمارين الرياضية، والتغذية الصحية، والتدريب المستمر مع متخصصين في عروض الأزياء والظهور الإعلامي.

- تشتهر أيضا بإطلالاتها المتنوعة والجريئة التي تخطف بها الأنظار في المناسبات العامة وعلى منصات التواصل الاجتماعي.

- كما تحرص باستمرار على مشاركة أحدث صورها وإطلالاتها مع جمهورها عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام".

- يتابعها على موقع "إنستجرام" 364 ألف متابع، حيث تحظى بتفاعل واسع من جمهورها في العالم العربي وخارجه.

- نجحت في بناء مسيرة مهنية مميزة كعارضة أزياء ومؤثرة متخصصة في محتوى الموضة والجمال وأسلوب الحياة.

- كما تعاونت مع عدد من المصممين اللبنانيين والعلامات التجارية العالمية خلال فعاليات ومناسبات بارزة.

ما أبزر إطلالتها التي خطفت بها الأنظار؟

فستان أحمر

تألقت مايا أبو الحسن بفستان طويل باللون الأحمر الناري من تصميم نيكولا جبران، وجاء التصميم بقصة "الكب" مع تطريزات لامعة أضفت لمسة من الفخامة والرقي.

واعتمدت مايا مكياجا قويا مع أحمر شفاه باللون الأحمر الناري، بينما اختارت تسريحة شعر منسدلة بانسيابية على الكتفين، وأكملت إطلالتها بمجوهرات فاخرة من دار "معوض" اللبنانية.

فستان أسود

وفي ظهور آخر، خطفت مايا الأنظار بإطلالة أنيقة بفستان أسود قصير جاء بتصميم انسيابي يبرز القوام، وزُين بأزرار ذهبية من الأمام أضافت لمسة عصرية جذابة.

ونسقت الإطلالة مع حقيبة يد وحذاء باللون نفسه، فيما اعتمدت تسريحة شعر منسدلة على الجانبين لإكمال اللوك بأسلوب ناعم وأنيق.

فستان البليزر الأبيض

كما ظهرت مايا بإطلالة راقية مرتدية فستان بليزر باللون الأبيض، تميز بتفاصيل مستوحاة من تصميم البليزر الكلاسيكي، ونسقت الإطلالة مع حقيبة يد مرصعة بحبات اللؤلؤ البيضاء، إضافة إلى ساعة فاخرة وعقد مرصع بالألماس، واعتمدت مكياج "سموكي" متناسقا مع لون بشرتها وطابع الإطلالة، ما منحها مظهرا جذابا وراقيا.

فستان ذهبي

تألقت بفستان طويل باللون الذهبي اللامع، جاء بتصميم انسيابي أبرز قوامها بأسلوب أنيق وراق، واعتمدت مكياجا قويا أبرز ملامحها، مع تسريحة شعر منسدلة على الكتفين أضفت لمسة من النعومة، بينما أكملت إطلالتها بمجوهرات فاخرة مكونة من أقراط طويلة وأسورة.

فستان متعدد الألوان

كما خطفت الأنظار بإطلالة مميزة ارتدت خلالها فستانا متعدد الألوان، زُين بنقوشات لافتة، وجاء الفستان بقصة "الكب" مع تصميم منفوش من الأسفل أضفى لمسة أنثوية جذابة، فيما اختارت مكياجا ترابيا وتسريحة شعر انسيابية على الكتفين، ونسقت اللوك مع مجوهرات ناعمة مكونة من أسورة وقلادة.