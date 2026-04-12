أعلنت الفنانة هنا الزاهد ترشحها لقائمة "أجمل 100 وجه في العالم" لعام 2026، والتي تنظمها منظمة "TC Candler"، وذلك من خلال نشرها صورة عبر خاصية “الاستوري” على حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

يعد هذا الترشيح هو الثاني لهنا الزاهد، بعدما كانت ظهرت أيضا ضمن قائمة "أجمل 100 وجه في العالم" لعام 2025، لتواصل بذلك تواجدها في هذه التصنيفات العالمية.

ما سر تميز إطلالات هنا الزاهد؟

تشتهر هنا بإطلالاتها الأنيقة والمتنوعة التي تجمع بين الكلاسيكية والأناقة والجاذبية، حيث تعتمد على الفساتين الطويلة والقصيرة إضافة إلى الإطلالات الكاجوال الجذابة.

هل تتميز بملامح جذابة وشعر لافت يخطف الأنظار؟

تتميز بملامح جذابة وشعر أشقر لافت، ما يجعل إطلالاتها تخطف أنظار محبيها ومتابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة مع كل ظهور جديد لها.

فيما يلي، أجمل إطلالتها التي أثارت الجدل وخطفت بها الأنظار على مواقع التواصل الاجتماعي:

هل تألقت هنا الزاهد بفستان متعدد الألوان؟

ظهرت بإطلالة مميزة، ارتدت خلالها فستانا طويلا متعدد الألوان، جاء بقصة الكب ومزين بتطريزات لامعة، إضافة إلى تفاصيل ورود بارزة أضفت عليه طابعا أنثويا لافتا، واعتمدت مكياجا ناعما بدرجات النيود تناسب مع لون بشرتها، بينما تركت شعرها الويفي منسدلا على كتفيها، وأكملت إطلالتها بمجوهرات مكونة من عقد وأقراط وأسورة.

وأشاد ناقد الموضة اللبناني إيلي حنا بإطلالتها، معتبرا أنها لفتت الأنظار بتغيير جذري في لون شعرها نحو الداكن، ما أبرز ملامحها ومنحها لمسة أناقة واضحة.

كما أشار إلى أن الفستان جاء مناسبًا لقوامها، مانحًا إياها تقييم 8.5 من 10.

ما تفاصيل فستان هنا الزاهد الأبيض؟

في إطلالة كلاسيكية ناعمة، اختارت هنا الزاهد فستانا أبيض طويلا بقصة الكب، مزينًا بتطريزات فضية من توقيع المصمم رامي القاضي.

ونسّقت معه مكياجا هادئا مع أحمر شفاه وردي، من تنفيذ خبيرة التجميل أوليفيا يعقوب، فيما اعتمدت تسريحة شعر ويفي منسدل على الأكتاف من تنفيذ صالون "الصغير" للتجميل.

كيف خطفت الأنظار بإطلالة ذهبية؟

خطفت هنا الأنظار بإطلالة ذهبية فاخرة، ارتدت خلالها فستانا طويلا مكشوف الأكتاف، مزينا بتطريزات لامعة من علامة "latelier dmia"، بتنسيق ريم سامي شقير.

وجاء المكياج بدرجات النيود، مع شعر منسدل على الكتفين، فيما اكتملت الإطلالة بمجوهرات من "SARTORO Genève" مكونة من أقراط وأسورة.

هل أطلت هنا بفستان بيبي بلو قصير؟

اختارت أيضا فستانا قصيرا فوق الركبة باللون "البيبي بلو"، جاء بتصميم الكب وبصيحة الشراشيب مع تطريزات لامعة من علامة "L’ATELIER DE MIA".

واعتمدت مكياجا ناعما بدرجات النيود من تنفيذ خبيرة التجميل وديان محيي، مع تسريحة شعر منسدل من صالون "جوني للتجميل".

وأكملت اللوك بمجوهرات ماسية من "iram jewelry" مكونة من قلادة، وأقراط، وخاتم.

كيف ظهرت بإطلالتها بصيحة البولكا؟

ظهرت بإطلالة أنيقة بطابع كلاسيكي، ارتدت فيها فستانا قصيرا بصيحة "البولكا دوت" بالأبيض والأسود، وجاء التصميم انسيابيا مع تفاصيل دانتيل عند الياقة، ونسقته مع قبعة سوداء ونظارات شمسية بنفس اللون.

كما اعتمدت مكياجا ناعمًا بدرجات النيود، وتركت شعرها منسدلا بأسلوب طبيعي، وزينت اللوك بمجوهرات بسيطة من عقد وأقراط وأسورة.

كيف أطلت هنا بفستان أسود كلاسيكي؟

في ظهور أنيق، ارتدت هنا فستانا أسود طويلا بقصة الأوف شولدر، مزينا بتطريزات علوية وتفاصيل انسيابية أبرزت قوامها.

الفستان من توقيع المصمم العالمي زهير مراد، فيما جاء المكياج ناعما مع تركيز على العيون وألوان النيود، وتسريحة شعر منسدل على الجانبين، وأكملت الإطلالة بمجوهرات من "APM Monaco" مكونة من قلادة، وأسورة.

كيف ساعد الفستان الوردي على إبراز قوامها؟

ارتدت فستانا طويلا باللون الوردي بقصة الكب، مزين بالورود والدانتيل في الجزء السفلي، ونسقت معه حذاء ذهبيا وحقيبة صغيرة باللون الوردي، واعتمدت مكياجا ناعما وتسريحة شعر ويفي منسدل، لتظهر بإطلالة بسيطة وناعمة أبرزت قوامها بأسلوب رقيق.

