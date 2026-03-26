كارولين عزمي تتألق بالأناقة الأحادية باللون الأسود

كتب : نرمين ضيف الله

11:29 م 26/03/2026
    كارولين عزمي بالأسود (2)
    كارولين عزمي تتألق بالأناقة الأحادية في الأهرامات

تألقت الفنانة كارولين عزمي وذلك عبر عدة صور نشرتها على حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

جمعت في هذه الإطلالة بمزيج بين البساطة العصرية وعراقة المكان، حيث اختارت مظهراً "مونوكروم" (أحادي اللون) باللون الأسود الكامل.

ما تفاصيل إطلالة كارولين عزمي

ارتدت توب بفتحة رقبة عريضة وأكمام طويلة، مما منحها مظهراً محتشماً وراقياً يتناسب مع الأجواء السياحية النهارية.

الجمال والشعر

وتركت شعرها الأسود الطويل منسدلاً بنعومة مع فرق من المنتصف، مما أبرز طوله ولمعانه، أما المكياج، فاعتمدت الألوان الترابية الدافئة التي تبرز ملامحها الشرقية، مع التركيز على "رسمة العين" السموكي الخفيفة وأحمر شفاه بدرجات النيود.

الإكسسوارات

اكتفت بأقراط ذهبية صغيرة ١وناعمة، ليبقى التركيز الأساسي على جمال وجهها وتفاصيل الخلفية التاريخية.

دلالات اللون الأسود في عالم الموضة:

وفق صحيفة "Vogue"، فإن دلالة اللون الأسود في عالم الموضة
تحمل الكثير من المعاني؛ الأسود "سيد الألوان" وملك الأناقة بلا منازع، وله دلالات عميقة تجعله الخيار المفضل للكثيرين:

الأناقة المطلقة والرفاهية: يرتبط الأسود دائماً بالفخامة والرقي؛ فهو يمنح مرتديه هيبة وحضوراً طاغياً دون مجهود.

القوة والثقة: يعكس اللون الأسود شخصية قوية، واثقة، ومستقلة. كما يوحي بالجدية والاحترافية.

التحديد والرشاقة:

في عالم التصميم، يُعرف الأسود بقدرته على "نحت" القوام وإخفاء عيوب الجسم، مما يعطي إيحاءً بالرشاقة وتناسق الأطراف.

الغموض والجاذبية:

يضفي الأسود لمسة من الغموض الساحر، ويسمح للملامح الشخصية (مثل العيون أو لون البشرة) بأن تكون هي بطلة المشهد.

الاستدامة والعملية:

هو لون "خالد" لا تنتهي موضته أبداً، ويسهل تنسيقه مع كافة الألوان والمناسبات، سواء كانت رسمية ليلية أو نهارية بسيطة.

