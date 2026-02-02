إعلان

هاجر أحمد وزوجها يخطفان الأنظار بإطلالة جذابة.. تفاصيل اللوك

كتب : شيماء مرسي

01:44 م 02/02/2026 تعديل في 02:18 م
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    هاجر أحمد (2)
  • عرض 3 صورة
    هاجر أحمد (3)

ظهرت الفنانة هاجر أحمد بإطلالة أنيقة، وذلك من خلال مجموعة صور نشرتها عبر حسابها بموقع "إنستجرام".

ارتدت هاجر فستان طويل باللون الأحمر بصيحة الأوف شولدر ونسقت معه جاكيت فرو باللون البيج، من تصميم مصممة الأزياء "كارولينا هيريرا".

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت مكياجا قويا، حيث وضعت أحمر شفاه بألوان النيود، بواسطة خبيرة التجميل دينا راغب.

واختارت هاجر أن تترك خصلات شعرها مرفوعا لأعلى، بواسطة صالون الصغير.

وزينت إطلالتها بمجوهرات ماسية مكونة من كوليه وخاتم ومجموعة أساور.

ونسقت مع إطلالتها حذاء بكعب عالي من تصميم "دولتشي آند جابانا" وحقيبة يد صغيرة باللون البيج من تصميم "SAINT LAURENT".

بينما ارتدى زوجها بدلة باللون الأزرق ونسق أسفلها قميص باللون الأبيض وربطة عنق وحذاء باللون الأسود.

هاجر أحمد إنستجرام اللون الأحمر إطلالات النجمات

