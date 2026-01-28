أطلت الفنانة مريم الجندي بلوك ساحر، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ارتدت مريم فستانا طويلا باللون الذهبي، تميز بقصة "الكورسيه" التي أبرزت جمال قوامها، وبصيحة "الأوف شولدر" التي أضافت لمسة أنثوية راقية.

الفستان مزين بتطريزات لامعة أضفت عليه مزيدا من الفخامة والجاذبية.

كما أنه جاء من دار الأزياء "SIGNEE ALTA MODA".

اعتمدت مكياجا ترابيا مع التركيز على رسمة العيون، من تنفيذ خبيرة التجميل ضحى سلامة.

واختارت مريم تسريحة الشعر المنسدلة على الجانبين بشكل عفوي بواسطة المصفف أبانوب عماد، أبرزت ملامح وجهها.

ونسقت مع اللوك حذاء طويل "بنقشة التايجر" باللون البني.

وزُينت إطلالتها بارتداء مجوهرات مكونة من حلق، وعدة خواتم من دار "GLAMOUR Jewellery".

