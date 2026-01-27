"قميص وجيب قصير".. نورهان منصور بلوك جريء

دنيا سامي بإطلالة ناعمة في أحدث ظهور لها

أطلت الفنانة نورهان منصور بإطلالة جريئة، وذلك من خلال مجموعة صور نشرتها عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ارتدت نورهان قميص مصنوع من الساتان باللون الأبيض ونسقت معه جيب قصير باللون الأسود.

وفقا لـ "فوج"، ارتداء جيب قصير باللون الأسود يضفي على الإطلالة لمسة من الجرأة والرقي، ويعتبر خيارا مثاليا للسهرات والمناسبات الرسمية.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت مكياجا ترابيا، حيث وضعت أحمر شفاه بألوان النيود.

وتركت نورهان خصلات شعرها منسدلا على كتفيها.

وزينت إطلالتها بإكسسورات مكونة من قلادة وحلق وإسورة وخاتم.