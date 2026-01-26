خطفت الأنظار بأناقتها.. بسمة بوسيل بإطلالة مميزة

كتبت- شيماء مرسي

أطلت المطربة بسمة بوسيل بإطلالة أنيقة، وذلك من خلال مجموعة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي "إنستجرام".

ظهرت بسمة بفستان قصير باللون الأسود يتميز بأنه ضيق عند منطقة الخصر ونسقت معه شراب شفاف بنفس اللون.

وبحسب "فوج"، اللون الأسود يجذب الانتباه ويبرز الإطلالة، كما أنه مناسب تماما لبشرة المطربة بسمة بوسيل.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت مكياجا قويا، حيث وضعت أحمر شفاه بدرجات النيود.

واختارت بسمة تسريحة الشعر المرفوع لأعلى بطريقة تتماشى مع إطلالتها.

وزينت إطلالتها بمجوهرات مكونة من حلق وخاتم وأسورة.

ونسقت مع إطلالتها حذاء بكعب عالي وحقيبة يد باللون الأسود.