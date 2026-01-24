"جاذبية اللون البيج".. هكذا نسقت ميرنا جميل إطلالتها

ظهرت الفنانة ميرنا جميل بإطلالة جذابة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

أطلت ميرنا مرتدية بدلة باللون البيج، و مزينة بأزرار ذهبية، ما أضفى عليها لمسة من الأناقة.

واعتمدت مكياجا ناعما وهادئا، واختارت تسريحة الشعر المنسدلة على كتفيها بشكل عفوي.

ونسقت مع اللوك حقيبة يد باللون الأوف وايت.

وزينت إطلالتها بارتداء إكسسوارات مكونة من قلادة، وحلق، بالإضافة إلى نظارة شمسية باللون الأسود.

وفقا لموقع "octet"، اللون البيج من الألوان الهادئة، حيث يمنح مرتديه شعورا بالرقي والجاذبية، كما يعد خيارا مثاليا لمن يفضلون الأناقة بعيدا عن الألوان الجريئة.

ويسهل أيضا تنسيقه مع ألوان متعددة، ما يجعله من الخيارات العملية في عالم الموضة، خاصة الإطلالات اليومية.