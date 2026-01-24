إعلان

إيمان العاصي بلوك جريء.. كيف نسقته؟

كتب : أسماء مرسي

01:34 م 24/01/2026
كتبت- أسماء مرسي:

ظهرت الفنانة إيمان العاصي بلوك جريء، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

أطلت إيمان مرتدية "كروب توب" باللون الأسود ما منحها لمسة من الجرأة والأناقة على مظهرها.

ونسقت معه جاكيت قصير باللون الأبيض بصيحة الفرو، ما أضفى تناغما جذابا بين اللونين الغامق والفاتح.

وفقا لموقع "Quora"، يمنح ارتداء جاكيت بصيحة الفرو أي إطلالة لمسة من الفخامة والأناقة، حتى عند تنسيقه مع قطع بسيطة مثل تيشيرت أو بنطلون جينز، كما أن الفرو يوفر شعورا بالدفء والراحة، ما يجعله خيارا عمليا وأنيقا في الطقس البارد.

إضافة إلى يمكن تنسيقه مع ألوان داكنة مثل الأسود، كما فعلت الفنانة إيمان، لإطلالة شبابية وعصرية تلفت الأنظار

واعتمدت مكياجا ترابيا، واختارت تسريحة الشعر المنسدلة على الجانبين.

الفنانة إيمان العاصي إطلالة إيمان العاصي إيمان العاصي على إنستجرام

