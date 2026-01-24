إعلان

كيف نسقت ميرهان حسين إطلالتها في أحدث ظهور؟

كتب : أسماء مرسي

01:01 م 24/01/2026
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    ميرهان حسين (3)
  • عرض 6 صورة
    ميرهان حسين (1)
  • عرض 6 صورة
    ميرهان حسين (2)
  • عرض 6 صورة
    ميرهان حسين (5)
  • عرض 6 صورة
    ميرهان حسين (4)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتبت- أسماء مرسي:

تألقت الفنانة ميرهان حسين بإطلالة جذابة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ارتدت ميرهان فستانا طويلا باللون الأسود، يتميز بقصته الضيقة التي تبرز أناقة قوامها.

الفستان مزين بتطريزات لامعة باللون الفضي عند منطقة الخصر، ما أضفى لمسة من الفخامة والجاذبية على الإطلالة.

وتصميم الفستان من توقيع مصمم الأزياء أحمد عبد الله.

واعتمدت مكياجا قويا مع التركيز على رسمة العيون.

واختارت تسريحة الشعر المرفوعة لأعلى بشكل يتناسب مع الفستان.

وزُينت إطلالتها بارتداء مجوهرات مكونة من حلق، وأسورة.

ارتداء فستان مزين بتطريزات يضيف لمسة فريدة من الأناقة والتميز لأي إطلالة، التطريزات تمنح تجعل الفستان أكثر جاذبية ويبرز تفاصيل التصميم بشكل أنيق.

بالإضافة إلى ذلك، تساعد التطريزات على إبراز قوام الجسم بطريقة راقية، وجذب الانتباه بطريقة مميزة، وفقا لموقع "shreekama".

ميرهان حسين إنستجرام إطلالة جذابة

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

توجيه عاجل من السيسي بشأن استخدام الموبايل للأطفال
أخبار مصر

توجيه عاجل من السيسي بشأن استخدام الموبايل للأطفال

بعد جدل انفصاله عن إيمان الزيدي.. أول ظهور لـ لقاء الخميسي مع زوجها عبدالمنصف
زووم

بعد جدل انفصاله عن إيمان الزيدي.. أول ظهور لـ لقاء الخميسي مع زوجها عبدالمنصف
اعقلوا الأمور.. أسامة هيكل يعلق على قرار فرض ضرائب على الهواتف
أخبار مصر

اعقلوا الأمور.. أسامة هيكل يعلق على قرار فرض ضرائب على الهواتف
السيسي: "اللي استشهد مسقطش.. ده باقي"
أخبار مصر

السيسي: "اللي استشهد مسقطش.. ده باقي"
إقبال كبير من المواطنين في ثالث أيام معرض القاهرة الدولي للكتاب
مصراوى TV

إقبال كبير من المواطنين في ثالث أيام معرض القاهرة الدولي للكتاب

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

- سعر الذهب اليوم في مصر يصل إلى قمة قياسية جديدة بالتعاملات الصباحية
- تعرف على موعد أول يوم رمضان فلكيًا.. وعدد ساعات الصيام