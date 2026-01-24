كيف نسقت ميرهان حسين إطلالتها في أحدث ظهور؟

كتبت- أسماء مرسي:

تألقت الفنانة ميرهان حسين بإطلالة جذابة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ارتدت ميرهان فستانا طويلا باللون الأسود، يتميز بقصته الضيقة التي تبرز أناقة قوامها.

الفستان مزين بتطريزات لامعة باللون الفضي عند منطقة الخصر، ما أضفى لمسة من الفخامة والجاذبية على الإطلالة.

وتصميم الفستان من توقيع مصمم الأزياء أحمد عبد الله.

واعتمدت مكياجا قويا مع التركيز على رسمة العيون.

واختارت تسريحة الشعر المرفوعة لأعلى بشكل يتناسب مع الفستان.

وزُينت إطلالتها بارتداء مجوهرات مكونة من حلق، وأسورة.

ارتداء فستان مزين بتطريزات يضيف لمسة فريدة من الأناقة والتميز لأي إطلالة، التطريزات تمنح تجعل الفستان أكثر جاذبية ويبرز تفاصيل التصميم بشكل أنيق.

بالإضافة إلى ذلك، تساعد التطريزات على إبراز قوام الجسم بطريقة راقية، وجذب الانتباه بطريقة مميزة، وفقا لموقع "shreekama".