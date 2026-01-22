إعلان

"جاذبية اللون الكيوي".. رحمة أحمد بلوك غير تقليدي

كتب : نرمين ضيف الله

09:00 م 22/01/2026 تعديل في 09:05 م
    اللون الكيوي يخطف الأضواء.. رحمة أحمد بإطلالة غير معتادة
    رحمة أحمد بإطلالة غير معتادة

أطلت الفنانة رحمة أحمد بلوك أنيق، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت رحمة أحمد بإطلالة أنيقة باللون الأخضر الكيوي، وارتدت كيمونو أو كارديجان طويل وواسع باللون الأخضر الكيوي.

منسقاً مع قطعة داخلية بيضاء، وبنطلون فاتح اللون (ربما جينز أو قماش فاتح اللون)، وأكملت كمل بحجاب أو غطاء رأس أبيض اللون وحلقين متدليين، واعتمدت مكياجا نيود، واختارت تربون أبيض على الرأس، وزُينت إطلالتها بارتداء أسورة جولد.

وفقا لموقع "verywellmind"، اللون الكيوي هو درجة حيوية ومنعشة من اللون الأخضر المائل إلى الأصفر، أصبح هذا اللون من الألوان الرائجة والأساسية في عالم الموضة، ويضفي لمسة من الطاقة والمرح على الملابس ويمنح إشراقة للوجه.

رحمة أحمد بإطلالة غير معتادة موضة رحمة أحمد فرج

