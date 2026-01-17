إعلان

إطلالة أنيقة.. إلهام شاهين بفستان جذاب في حفل Joy Awards

كتبت- أسماء مرسي:

07:19 م 17/01/2026
  • عرض 2 صورة
    إلهام شاهين بفستان جذاب

ظهرت الفنانة إلهام شاهين بإطلالة مميزة على السجادة الحمراء، خلال حضورها فعاليات حفل جوائز Joy Awards 2026 في نسخته السادسة بالرياض.

ارتدت إلهام فستانا طويلا باللون الذهبي اللامع بصيحة "الأوف شولدر"، ومزينا بتطريزات لامعة وبقصة محددة عند منطقة الخصر.

واعتمدت مكياجا ناعما بدرجات ألوان النيود، واختارت تسريحة الشعر المنسدلة على كتفيها.

ونسقت مع إطلالتها كلاتش وحذاء باللون الذهبي.

وأكملت إطلالتها بارتداء مجوهرات مكونة من عقد، وحلق.

