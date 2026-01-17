إطلالة أنيقة.. إلهام شاهين بفستان جذاب في حفل Joy Awards
كتبت- أسماء مرسي:
عرض 2 صورة
عرض 2 صورة
ظهرت الفنانة إلهام شاهين بإطلالة مميزة على السجادة الحمراء، خلال حضورها فعاليات حفل جوائز Joy Awards 2026 في نسخته السادسة بالرياض.
ارتدت إلهام فستانا طويلا باللون الذهبي اللامع بصيحة "الأوف شولدر"، ومزينا بتطريزات لامعة وبقصة محددة عند منطقة الخصر.
واعتمدت مكياجا ناعما بدرجات ألوان النيود، واختارت تسريحة الشعر المنسدلة على كتفيها.
ونسقت مع إطلالتها كلاتش وحذاء باللون الذهبي.
وأكملت إطلالتها بارتداء مجوهرات مكونة من عقد، وحلق.