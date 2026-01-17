إعلان

كالأميرات.. صبا مبارك بفستان ملكي مميز في حفل Joy Awards

كتبت- أسماء مرسي:

06:35 م 17/01/2026
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    صبا مبارك بفستان ملكي
  • عرض 3 صورة
    صبا مبارك بفستان ملكي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon


لفتت الفنانة صبا مبارك الأنظار بإطلالتها على السجادة الحمراء، خلال حضورها فعاليات حفل جوائز Joy Awards 2026 في نسخته السادسة بالرياض.

تألقت صبا بفستان طويل مزيج من اللونين الأسود والبيج، تميز بأنه بقصة الكب، ومصنوعا من خامة التل، ومنفوشا من الأسفل.

كما جاء تصميم الفستان مزين بالورود عند منطقة الخصر، ما منحها مظهرا أنيقا.

واعتمدت مكياجا ناعما، واختارت تسريحة الشعر المنسدلة على الجانبين بشكل انسيابي.

وأكملت إطلالتها بارتداء مجوهرات مكونة من حلق، وخاتم، وأسورة.

صبا مبارك بفستان ملكي با مبارك فل جوائز Joy Awards 2026

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

حدث في 8ساعات|لماذا عاد سد النهضة إلى أجندة ترامب؟.. والسيسي يبحث تأمين
أخبار مصر

حدث في 8ساعات|لماذا عاد سد النهضة إلى أجندة ترامب؟.. والسيسي يبحث تأمين
بكفالة 50 ألف جنيه.. إخلاء سبيل رجل الأعمال المتهم بإطلاق النار على "الديزل"
حوادث وقضايا

بكفالة 50 ألف جنيه.. إخلاء سبيل رجل الأعمال المتهم بإطلاق النار على "الديزل"
محافظ القاهرة يقرر: 10 جنيهات تذكرة موحدة لأتوبيسات معرض الكتاب
أخبار مصر

محافظ القاهرة يقرر: 10 جنيهات تذكرة موحدة لأتوبيسات معرض الكتاب
معركة جيران زنين.. قرار من الجنايات في قضية قتل "هنا" طالبة بولاق
حوادث وقضايا

معركة جيران زنين.. قرار من الجنايات في قضية قتل "هنا" طالبة بولاق

غدًا.. قطع مياه الشرب عن 5 مناطق في الإسكندرية لمدة 16 ساعة
أخبار المحافظات

غدًا.. قطع مياه الشرب عن 5 مناطق في الإسكندرية لمدة 16 ساعة

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

- لماذا عاد سد النهضة إلى أجندة ترامب؟.. مسؤول أمريكي سابق يوضح لمصراوي
لحظة بلحظة.. مصر ضد نيجيريا