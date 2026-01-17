كالأميرات.. صبا مبارك بفستان ملكي مميز في حفل Joy Awards



لفتت الفنانة صبا مبارك الأنظار بإطلالتها على السجادة الحمراء، خلال حضورها فعاليات حفل جوائز Joy Awards 2026 في نسخته السادسة بالرياض.

تألقت صبا بفستان طويل مزيج من اللونين الأسود والبيج، تميز بأنه بقصة الكب، ومصنوعا من خامة التل، ومنفوشا من الأسفل.

كما جاء تصميم الفستان مزين بالورود عند منطقة الخصر، ما منحها مظهرا أنيقا.

واعتمدت مكياجا ناعما، واختارت تسريحة الشعر المنسدلة على الجانبين بشكل انسيابي.

وأكملت إطلالتها بارتداء مجوهرات مكونة من حلق، وخاتم، وأسورة.