إطلالة ملكية.. هند صبري بفستان ساحر في حفل Joy Awards

كتبت- أسماء مرسي:

06:22 م 17/01/2026 تعديل في 06:46 م
    هند صبري

ظهرت الفنانة هند صبري، بإطلالة ساحرة، على السجادة الحمراء خلال حضورها فعاليات حفل جوائز Joy Awards 2026 في نسخته السادسة بالرياض.

أطلت هند بإطلالة ساحرة لافتة، مرتدية فستانا طويلا باللون الأسود، وجاء التصميم ليبرز رشاقتها.

وتميز الفستان بتطريزات ذهبية لامعة على أحد الجانبين، أضفت لمسة فاخرة جذابة، مع تصميم انسيابي ينسدل على الجسم، ليجمع بين الأناقة الكلاسيكية.

واعتمدت مكياجا قويا إذ وضعت أحمر الشفاه باللون الأحمر الناري، مع التركيز على رسمة العيون.

واختارت هند تسريحة الشعر المرفوعة لأعلى.

ونسقت مع إطلالتها حذاء أبيض وكلاتش باللون الأحمر الناري.

وأكملت اللوك بارتداء مجوهرات مكونة من حلق، وأسورة، وخاتم.

