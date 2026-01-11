إعلان

بـ "جامبسوت" أنيق .. كيف نسقت كارولين عزمي إطلالتها؟

كتب : نرمين ضيف الله

03:35 م 11/01/2026 تعديل في 03:40 م
    بلمسة أنثوية راقية.. كارولين عزمي تتألق بـ جامبسوت أنيق
    بلمسة أنثوية راقية.. كارولين عزمي تتألق بـ جامبسوت أنيق
    بلمسة أنثوية راقية.. كارولين عزمي تتألق بـ جامبسوت أنيق
    بلمسة أنثوية راقية.. كارولين عزمي تتألق بـ جامبسوت أنيق

ظهرت الفنانة كارولين بإطلالة ناعمة وجذابة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وأطلت كارولين بإطلالة أنيقة مرتدية جامبسوت أسود ضيق بتصميم متناسق يبرز قوامها، وبأكمام طويلة وبنطلون بقصة واسعة قليلاً من الأسفل.

ونسقت مع الإطلالة حذاء رياضي أبيض وأسود، واختارت مكياج طبيعي وناعم يبرز جمال ملامحها، وتركت شعرها الأسود الطويل مربوط على شكل ذيل حصان.

وفق مجلة "Cosmopolitan"، فإن الجامبسوت الأسود قطعة أساسية ومهمة في خزانة الملابس النسائية، ويدل على الأناقة الخالدة والرقي، ويعطي إحساساً بالتحرر والسيطرة على الإطلالة ويعبر اللون الأسود عن القوة والغموض والانضباط.، مما يعكس الثقة والاستقلالية لدى المرأة التي ترتديه.

كارولين عزمي جامبسوت أنيق بلمسة أنثوية راقية

