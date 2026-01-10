إعلان

فستان أحمر من المخمل.. معلومات وصور عن إطلالة إليسا

كتب : أسماء مرسي

03:43 م 10/01/2026
  عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    المطربة إليسا (4)
  • عرض 4 صورة
    المطربة إليسا (3)
  • عرض 4 صورة
    المطربة إليسا (2)

كتبت- أسماء مرسي:

ظهرت المطربة إليسا بإطلالة ناعمة وجذابة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

اختارت إليسا فستانا طويلا باللون الأحمر الناري من خامة المخمل، وهي من الأقمشة الرائجة في فصل الشتاء.

تميز الفستان بتفاصيل الدربيه وقصة "سترابليس"، وصممه المصمم اللبناني الشهير نيكولا جبران، ما أضفى على الإطلالة لمسة من الفخامة والأناقة.

ونسقت إليسا مع الفستان قفازات طويلة بنفس اللون وخامة المخمل، أضفت لمسة من الفخامة والجاذبية.

واعتمدت مكياجا بدرجات النيود يتناسب مع لون بشرتها من تنفيذ خبير التجميل نبيل مخول.

واختارت تسريحة الشعر المنسدل بشكل عفوي على الجانبين بواسطة المصفف رنزي زغيب.

وأكملت إطلالتها بارتداء مجوهرات مكونة من حلق، وقلادة، وأسورة.

المطربة إليسا إليسا بفستن أحمر إطلالة إليسا إليسا على إنستجرام

