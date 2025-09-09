آيتن عامر بإطلالة أنثوية ساحرة.. كيف أطلت في أحدث ظهور؟

كتبت- شيماء مرسي

ظهرت الفنانة آيتن عامر بإطلالة جديدة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وارتدت آيتن فستان باللون البستاج مزود بحزام عند منطقة الخصر من نفس قماش الفستان.

واعتمدت آيتن مكياجا قويا، حيث وضعت أحمر شفاه باللون الأحمر الناري.

واختارت آيتن أن تترك شعرها الويفي منسدلا بطريقة تناسب إطلالتها.

وزينت إطلالتها باكسسوارات بسيطة مكونة من كوليه وحلق وخاتم.

ووفقا لـ ""thewardrobeconsultant"، اللون البستاج يضفي على الإطلالة مظهرا هادئا وناعما.

كما إنه من الألوان متعددة الإستخدام، ويمكن تنسيقه بسهولة مع ألوان محايدة مثل الأبيض، والبيج، والرمادي.