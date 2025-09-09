إعلان

آيتن عامر بإطلالة أنثوية ساحرة.. كيف أطلت في أحدث ظهور؟

08:23 م الثلاثاء 09 سبتمبر 2025
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    ايتن عامر باطلالة كلاسيكية
  • عرض 3 صورة
    ايتن عامر باطلالة كلاسيكية
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت- شيماء مرسي

ظهرت الفنانة آيتن عامر بإطلالة جديدة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وارتدت آيتن فستان باللون البستاج مزود بحزام عند منطقة الخصر من نفس قماش الفستان.

واعتمدت آيتن مكياجا قويا، حيث وضعت أحمر شفاه باللون الأحمر الناري.

واختارت آيتن أن تترك شعرها الويفي منسدلا بطريقة تناسب إطلالتها.

وزينت إطلالتها باكسسوارات بسيطة مكونة من كوليه وحلق وخاتم.

ووفقا لـ ""thewardrobeconsultant"، اللون البستاج يضفي على الإطلالة مظهرا هادئا وناعما.

كما إنه من الألوان متعددة الإستخدام، ويمكن تنسيقه بسهولة مع ألوان محايدة مثل الأبيض، والبيج، والرمادي.

أيتن عامر
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان