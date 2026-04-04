خطفت الفنانة ملك أحمد زاهر الأنظار بإطلالة ساحرة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الشخصي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ماذا ارتدت ملك أحمد زاهر في أحدث ظهور لها؟

تألقت ملك بفستان طويل باللون "البيبي بلو"، مصنوع من خامة الستان الناعمة، وتميز بقصة انسيابية تبرز جمال شكل الجسم.

أضفت التطريزات الفضية اللامعة على منطقة الصدر لمسة من الفخامة والأناقة على التصميم.

من صمم فستان ملك زاهر في أحدث ظهور؟

الفستان من توقيع مصممتا الأزياء، المصرية ياسمين و الروسية تاتيانا.

كيف أكملت ملك إطلالتها من مكياج وتسريحة شعر؟

واعتمدت ملك مكياجا ناعما بدرجات ألوان النيود، من تنفيذ خبيرة التجميل ميرنا جرجس.

واختارت أن تترك خصلات شعرها منسدلا على الجانبين بشكل انسيابي بواسطة مصفف الشعر إبرام جرجس.

ما هي المجوهرات والإكسسوارات التي اختارتها مع الفستان؟

نسقت مع الإطلالة كلاتش فضي لامع

وزينت اللوك بارتداء مجوهرات مكونة من حلق، وأسورة، وخاتم.