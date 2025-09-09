إعلان

ملكة جمال العالم 2025 بإطلالة جذابة في أحدث ظهور

04:39 م الثلاثاء 09 سبتمبر 2025
كتبت- شيماء مرسي

أطلت أوبال سوشاتا ملكة جمال العالم لعام 2025 بإطلالة جذابة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت أوبال بفستان طويل باللون الأوف وايت بقصة "الكب" ونسقت مع إطلالتها حقيبة باللون الأصفر.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت أوبال مكياجا ترابيا، حيث وضعت أحمر شفاه بدرجات النيود.

واختارت أوبال أن تترك شعرها منسدلا بطريقة تناسب ملامح وجهها.

وزينت إطلالتها بمجوهرات ماسية مكونة من كوليه وأسورة وخاتم وحلق.

أوبال سوشاتا اطلالة أوبال سوشاتا ملكة جمال العالم
