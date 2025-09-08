سر جاذبية اللون الأبيض.. نادية الجندي بإطلالة جذابة

كتبت- شيماء مرسي

أطلت الفنانة نادية الجندي بإطلالة جذابة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ووفقا لـ "فوج"، قد يناسب أحمر الشفاه باللون الأحمر معظم ألوان البشرة، كما إنه يمنح المرأة شعورا بالثقة بالنفس وقوة وجاذبية.

وبالإضافة إلى ذلك، يمكن وضعه في المناسبات الرسمية وغير الرسمية، كما فعلت الفنانة نادية الجندي.

وظهرت نادية بـ بلوزة باللونين الأبيض والأسود ونسقت معها بنطلون وحذاء باللون الأسود.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت غادة مكياجا قويا، حيث وضعت أحمر شفاه باللون الأحمر الناري.

واختارت نادية أن تترك شعرها الويفي منسدلا على كتفيها بشكل يتناسب مع إطلالتها.

وزينت إطلالتها باكسسوارات مكونة من كوليه وأسورة وخاتم.