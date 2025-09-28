12 صورة لـ أسوأ إطلالات المشاهير في أسبوع الموضة بميلانو

أنيقة وجذابة.. 8 صور ومعلومات عن إطلالة يارا في أحدث ظهور

يتنافس المشاهير للظهور خلال مشاركتهن في أسبوع الموضة بميلانو بالظهور إطلالات متنوعة وجذابة، ولكن أحيانا يخترن البعض تصميمات غير مناسبة لهن.

وفي هذا التقرير، نرصد لكم أسوأ إطلالات المشاهير في أسبوع الموضة بميلانو 2025، وفقا لـ "marieclaire" و "vogue" ومصممة الأزياء زينب الشوربجي.

ريم سعيدي

ارتدت عارضة الأزياء التونسية ريم سعيدي بالطو طويل باللون الأسود ونسقت معه حذاء بنقشة التايجر وحقيبة يد صغيرة باللونين الأحمر والأسود، واختارت تصفيفة الشعر ذيل الحصان.

كيري واشنطن

ظهرت النجمة الأمريكية كيري واشنطن بـ توب "كت" باللون الرصاصي الداكن مع تنورة باللون الرمادي الفاتح، ونسقت مع إطلالتها جاكيت وحذاء باللون البني وحقيبىة باللون الأبيض.

جوينيث بالترو

ظهرت الممثلة الأمريكية جوينيث بالترو بفستان طويل من "جوتشي" باللون البيج ونسقت معه حذاء بنفس لون الفستان، وتركت شعرها منسدلا على كتفيها.

رومي نصار

ارتدت عارضة الأزياء اللبنانية رومي نصار بفستان طويل باللون البيج مصنوع من الحرير ونسقت معه معطف بنفس اللون، وتركت شعرها منسدلا على كتفيها.

سيرينا ويليامز

أطلت لاعبة التنس الأمريكية سيرينا ويليامز بفستان طويل باللون الأسود بصيحة الريش شفاف عند الأكمام، واختارت تصفيفة الشعر المرفوع لأعلى.