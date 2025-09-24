بسمة بوسيل بإطلالة جذابة.. كيف نسقت اللوك؟

عارضة أزياء وملكة جمال.. من هي إيزابيلا مينين التي خطفت الأنظار بفستان

كتبت- أسماء مرسي:

ظهرت المطربة بسمة بوسيل بإطلالة جذابة، في أحدث ظهور لها، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

أطلت بسمة مرتدية فستان قصير متعدد بالرسومات بقصة انسيابية على الجسم.

واعتمدت مكياجا ناعما بدرجات الألوان النيود، واختارت تصفيفة الشعر المرفوع لأعلى.

ونسقت مع إطلالتها كلاتش وحذاء باللون الأسود.

وزينت إطلالتها بارتداء إكسسوارات بسيطة مكونة من حلق، وخاتم.

وفقا لموقع "ishqme"، يمنح الفستان المزين بالرسومات مرتديه إطلالة جذابة وأنيقة، كما أن يمكن تنسيقه مع إكسسوارات كالحذاء والحقيبة بألوان محايدة مثل الأسود، كما فعلت المطربة بسمة بوسيل.