خطفت الأنظار بـ "الأحمر".. مي عمر بفستان جريء

أطلت الفنانة مي عمر، بإطلالة جريئة في أحدث ظهور لها، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ووفقا لـ "instyle"، فإن ارتداء اللون الأحمر قد يبرز جمال البشرة، كما إنه مناسب لـ الإطلالات المسائية والسهرات.

كما يتميز بسهولة تنسيقه مع مختلف الإكسسوارات والأحذية والحقائب.

وارتدت مي فستان قصير وجريء "كت" باللون الأحمر، ونسقت مع إطلالتها حذاء باللون الأبيض.

واعتمدت مي مكياجا ناعما، حيث وضعت أحمر شفاه باللون الوردي.

وزُينت إطلالتها باكسسوارات مكونة من سلسلة وخاتم وحلق.

واختارت مي أن تترك شعرها الويفي منسدلا على كتفيها.