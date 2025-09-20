إعلان

ملكة جمال الكون بإطلالة ساحرة في أحدث ظهور لها

08:00 م السبت 20 سبتمبر 2025
كتبت- أسماء مرسي:

ظهرت ملكة جمال الكون 2025، برافينار سينج، بإطلالة ساحرة في أحدث ظهور لها، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

أطلت برافينار مرتدية فستان طويل باللون البني الفاتح بقصة الكب، منفوش من أسفل.

واعتمدت مكياجا ناعما، و اختارت تصفيفة الشعر المنسدلة على الجانبين.

وزينت إطلالتها بارتداء مجوهرات مكونة من حلق، وعدة خواتم.

ودائما ما تعتاد ملكة جمال الكون على خطف أنظار الجميع بإطلالتها الجذابة والأنيقة، التي تتنوع بين الفساتين الطويلة والقصيرة والملابس الكاجوال والرسمية.

برافينار سينج ملكة جمال الكون
