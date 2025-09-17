أيقونة الجمال تتألق.. 25 صورة تكشف سحر إطلالات ياسمين صبري

كتبت- شيماء مرسي

نجحت النجمة ياسمين صبري في حجز مكانها ضمن قائمة أغلى الوجوه الإعلانية في الشرق الأوسط، بقيمة تصل إلى 9 ملايين دولار.

وفي هذا الصدد، يستعرض "مصراوي" في هذا التقرير أجمل إطلالات الفنانة ياسمين صبري.

فستان باللون البستاج

ظهرت ياسمين بفستان طويل باللون البستاج بقصة "الكب" مزود بإكستنشن بنفس اللون، ومن الناحية الجمالية، اعتمدت مكياجا قويا، وتركت شعرها الويفي منسدلا.

وعلق إيلي حنا على إطلالتها عبر حسابه الرسمي بـ إنستجرام قائلا: "تصميم الفستان جيد، كما أن لونه مناسب لجسمها وقوامها.

وأشار: "كما أن المجوهرات والمكياج موفقين، وأعطى الإطلالة "8.75/10".

فستان باللون الأخضر الفاتح

ظهرت ياسمين بفستان طويل باللون الأخضر الفاتح "كت" مزينا بالتطريزات بالكامل، من تصميم "jean.pierre.khoury ".

وتركت شعرها الويفي منسدلا على كتفيها، بواسطة مصفف الشعر أحمد منير.

فستان باللون الفوشيا

ارتدت ياسمين فستان طويل بقصة "الكب" باللون الفوشيا، من تصميم "jean.pierre.khoury ".

واعتمدت مكياجا قويا، بواسطة الميكب أرتيست نورا، واختارت أن تترك شعرها منسدلا على كتفيها، بواسطة مصففة الشعر دينا العويد.

فستان باللون الأبيض

تألقت الفنانة ياسمين صبري بفستان طويل "كت" باللون الأبيض بصيحة الظهر المكشوف، وتركت شعرها منسدلا على كتفيها.

فستان باللون الأسود

أطلت ياسمين بفستان طويل باللون الأسود مزينا بالتطريزات بالكامل ونسقت معه حذاء باللون الأسود وحقيبة يد صغيرة باللون الأصفر.