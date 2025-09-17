إعلان

أيقونة الجمال تتألق.. 25 صورة تكشف سحر إطلالات ياسمين صبري

01:30 م الأربعاء 17 سبتمبر 2025
    ظهرت ياسمين بفستان طويل باللون البستاج بقصة الكب مزود بإكستنشن بنفس اللون
    ارتدت ياسمين فستان طويل بقصة الكب باللون الفوشيا من تصميم jean.pierre.khoury
    تألقت الفنانة ياسمين صبري بفستان طويل كت باللون الأبيض بصيحة الظهر المكشوف
    تألقت الفنانة ياسمين صبري بفستان طويل كت
    تركت شعرها الويفي منسدلا على كتفيها بواسطة مصفف الشعر أحمد منير
    تركت شعرها الويفي منسدلا على كتفيها
    أطلت ياسمين بفستان طويل باللون الأسود مزينا بالتطريزات بالكامل
    فستان باللون البستاج
    فستان جريء باللون الأبيض
    إطلالة جريئة لياسمين صبري
    نسقت معه حذاء باللون الأسود
    ياسمين بإطلالة جريئة
    ياسمين بفستان باللون الأخضر
    ياسمين بفستان باللون الأسود
    ظهرت ياسمين بفستان طويل باللون الأخضر الفاتح
    ياسمين بفستان جريء ومكشوف
    ياسمين بفستان طويل بقصة الكب
    ياسمين صبري 6
    ياسمين بفستان باللون الموف
    ياسمين صبري 5
    ياسمين صبري تخطف الأنظار
    ياسمين صبري 2
    فستان ياسمين صبري
    ياسمين صبري
كتبت- شيماء مرسي

نجحت النجمة ياسمين صبري في حجز مكانها ضمن قائمة أغلى الوجوه الإعلانية في الشرق الأوسط، بقيمة تصل إلى 9 ملايين دولار.

وفي هذا الصدد، يستعرض "مصراوي" في هذا التقرير أجمل إطلالات الفنانة ياسمين صبري.

فستان باللون البستاج

ظهرت ياسمين بفستان طويل باللون البستاج بقصة "الكب" مزود بإكستنشن بنفس اللون، ومن الناحية الجمالية، اعتمدت مكياجا قويا، وتركت شعرها الويفي منسدلا.

وعلق إيلي حنا على إطلالتها عبر حسابه الرسمي بـ إنستجرام قائلا: "تصميم الفستان جيد، كما أن لونه مناسب لجسمها وقوامها.

وأشار: "كما أن المجوهرات والمكياج موفقين، وأعطى الإطلالة "8.75/10".

فستان باللون الأخضر الفاتح

ظهرت ياسمين بفستان طويل باللون الأخضر الفاتح "كت" مزينا بالتطريزات بالكامل، من تصميم "jean.pierre.khoury ".

وتركت شعرها الويفي منسدلا على كتفيها، بواسطة مصفف الشعر أحمد منير.

فستان باللون الفوشيا

ارتدت ياسمين فستان طويل بقصة "الكب" باللون الفوشيا، من تصميم "jean.pierre.khoury ".

واعتمدت مكياجا قويا، بواسطة الميكب أرتيست نورا، واختارت أن تترك شعرها منسدلا على كتفيها، بواسطة مصففة الشعر دينا العويد.

فستان باللون الأبيض

تألقت الفنانة ياسمين صبري بفستان طويل "كت" باللون الأبيض بصيحة الظهر المكشوف، وتركت شعرها منسدلا على كتفيها.

فستان باللون الأسود

أطلت ياسمين بفستان طويل باللون الأسود مزينا بالتطريزات بالكامل ونسقت معه حذاء باللون الأسود وحقيبة يد صغيرة باللون الأصفر.

إطلالات ياسمين صبري أغلى وجه إعلاني النجمة ياسمين صبري
