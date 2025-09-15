بالأسود.. ليلى علوي تتألق بفستان ساحر

عائشة بن أحمد بإطلالة كاجوال في أحدث ظهور

كتبت- شيماء مرسي

ظهرت الفنانة ليلى علوي بإطلالة جذابة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ويمنح اللون الأسود على الإطلالة مظهر ساحر وأنيق وثقة بالنفس والجرأة، ويمكن تنسيقه مع العديد من الإكسسوارات البسيطة وغير المبالغ فيها، وفقا لـ "فوج".

وارتدت ليلى فستان طويل شفاف باللون الأسود شفاف عند الأكمام ومزينا بالكامل بالتطريزات.

واختارت ليلى تصفيفة الشعر ذيل الحصان، بطريقة تتناسب مع إطلالتها الساحرة.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت ليلى مكياجا قويا، حيث وضعت أحمر شفاه باللون الأحمر الناري.

وزينت إطلالتها بمجوهرات ماسية مكونة من كوليه وأسورة وخاتم.