شيماء سيف تجذب الأنظار بإطلالة فرعونية

كتبت - أحمد الضبع

شاركت الفنانة شيماء سيف جمهورها عبر حسابها الشخصي على "إنستجرام" صورة جديدة ظهرت خلالها بالزي الفرعوني على أنغام أغنية "أتمنى أنساك" للنجمة شيرين عبدالوهاب.

وخطفت شيماء سيف الأنظار بارتدائها زيا أبيض مزينا بنقوش ذهبية، مع قلادة بارزة جمعت بين اللون الذهبي والفيروزي، وتاج متناسق باللونين نفسيهما، ما أضفى لمسة ملكية على الإطلالة.

واعتمدت على مكياج بسيط أبرز ملامحها الطبيعية، مع شعر أسود منسدل على كتفيها.