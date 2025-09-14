إعلان

دنيا سمير غانم بإطلالة ناعمة.. لماذا اختارت هذا اللون؟

01:43 م الأحد 14 سبتمبر 2025
    دنيا سمير غانم بإطلالة ناعمة.. لماذا اختارت هذا اللون؟
    دنيا سمير غانم بإطلالة ناعمة.. لماذا اختارت هذا اللون؟
كتبت- شيماء مرسي

أطلت الفنانة دنيا سمير غانم بإطلالة جذابة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ووفقا لـ "فوج"، قد يمنح اللون الأسود مزيجا من الأناقة والجاذبية والحيوية، وبالإضافة إلى ذلك، يمكن تنسيقه بسهولة مع اللون البيج والبني والبيبي بلو والفوشيا.

وارتدت دنيا فستان جذاب "كت" باللون الأسود شفاف من الأسفل، ونسقت مع إطلالتها حقيبة يد صغيرة باللون الفضي.

واعتمدت دنيا مكياجا ترابيا، حيث وضعت أحمر شفاه بدرجات النيود.

واختارت دنيا أن تترك شعرها منسدلا على كتفيها بشكل أنيق يتناسب مع إطلالتها.

