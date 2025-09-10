إعلان

بصيحة الظهر المكشوف.. نادين نجيم بفستان أسود جريء

06:36 م الأربعاء 10 سبتمبر 2025
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    الفنانة نادين نجيم
  • عرض 4 صورة
    الفنانة نادين نجيم
  • عرض 4 صورة
    الفنانة نادين نجيم
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت- أسماء مرسي:

تألقت الفنانة نادين نجيم بإطلالة جريئة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

اختارت نادين فستانا أسود طويلا بصيحة الظهر المكشوف وبقصة منسدلة على الجسم، ومكشوفا عند منطقة الصدر، ومزود بفتحة ساق أحد الجانبين.

واعتمدت نادين مكياجا ناعما بألوان النيود، واختارت تسريحة الشعر المنسدل على كتفيها.

ونسقت مع الفستان حذاء أنيق باللون الأسود.

وزينت إطلالتها بارتداء إكسسوارات مكونة من قلادة، وعدة أساور، بالإضافة إلى، ساعة يد.

ارتداء فستان باللون الأسود خيارا مفضلا للكثير من النساء في مختلف المناسبات، فهو يمنح مرتديه مظهرا أنيقا، ويساعد على إخفاء عيوب الجسم، بالإضافة إلى، يناسب أنواع البشرة.

كما يمكن تنسيقه مع إكسسوارات بسيطة، كما فعلت الفنانة نادين نجيم، وفقا لموقع "Make Your Image".

نادين نجيم الفنانة نادين نجيم إطلالة نادين نجيم نادين نجيم على إنستجرام
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

بدء إضافة المواليد على بطاقات التموين
بنك التعمير والإسكان: بدء حجز شقق جنة وسكن مصر غدًا
متظاهرون يهاجمون ترامب داخل مطعم في واشنطن - فيديو
حالة الطقس حتى الإثنين .. الأرصاد: سحب منخفضة وشبورة ونشاط رياح