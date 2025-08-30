نسرين طافش جريئة.. 25 صورة لـ نجمات خطفن الأنظار على الشاطيء بالأصفر

كتبت- شيماء مرسي

تألقت العديد من النجمات بفساتين صيفية جذابة وأنيقة باللون الأصفر، وتنوعت الإطلالات بين الفساتين الطويلة والقصيرة والكروب توب.

وفي هذا التقرير، يستعرض "مصراوي" 25 صورة لـ النجمات التي تألقن بفساتين باللون الأصفر.

ما سر اختيار النجمات لـ اللون الأصفر؟

الفساتين باللون الأصفر تعد خيارا مثاليا لجذب الأنظار سواء في المناسبات الرسمية أو غيرها.

كما أن اللون الأصفر يمنح مرتديه شعورا بالجاذبية والثقة بالنفس والتألق والرقي.

وبالإضافة إلى ذلك، اللون الأصفر يتماشي مع صيحات الموضة والأزياء، ويمكن تنسيقه بسهولة مع العديد من الاكسسورات والحقائب والأحذية، وفقا لـ "camillestyles".

نسرين طافش

ظهرت الفنانة نسرين طافش بسوت باللون الأصفر، واعتمدت مكياجا ترابيا، وتركت شعرها منسدلا.

مي سليم

ارتدت الفنانة مي سليم بجمبسوت كت باللون الأصفر، ومن الناحية الجمالية، اعتمدت مكياجا ترابيا، وتركت شعرها منسدلا.

إلهام شاهين

تألقت الفنانة إلهام شاهين بفستان طويل باللون الأصفر مزينا بالورود، وتركت شعرها منسدلا.

نادية الجندي

أطلت الفنانة نادية الجندي بفستان صيفي طويل باللون الأصفر بصيحة الظهر المكشوف، ونسقت معه قبعة باللون البيج.

مي عمر

ارتدت الفنانة مي عمر فستان قصير باللون الأصفر بصيحة الكروب توب، واعتمدت مكياجا ناعما، وتركت شعرها منسدلا على كتفيها.