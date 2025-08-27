بإطلالة مغربية ساحرة.. يمني خوري تحتفل بزواجها للمرة الثانية

كتبت- أسماء مرسي:

احتفلت عارضة الأزياء وخبيرة التجميل اللبنانية يمنى خوري، بزواجها للمرة الثانية على الطريقة المغربية، وسط أجواء من الفرح والبهجة.

وتألقت يومي بإطلالة ساحرة، إذ ارتدت قفطان مغربي باللون الأبيض، تميز بأنه مزينا بتطريزات لامعة، ونسقت معه حزام عند منطقة الخصر باللون الفضي اللامع.

واعتمدت مكياجا ناعما بدرجات النيود، واختارت تسريحة الشعر المرفوع لأعلى.

وزينت إطلالتها بارتداء مجوهرات مكونة من حلق، وخاتم.

واحتفلت يومي بحفل زفافها مؤخرا على رجل الأعمال جورهان كيزيلوز في أجواء مبهرة على ضفاف بحيرة كومو في إيطاليا.

وتألقت بإطلالات مميزة خطفت الأنظار، حيث ارتدت فستانا أنيقا من دار الأزياء العالمية Dolce & Gabbana، ونسّقته مع قلادة وأقراط وأساور من بولجاري.

وفي إطلالة أخرى، ظهرت بفستان بتصميم "حورية البحر" باللون الأبيض، من توقيع مصمم الأزياء نيكولا جبران.

واختارت ارتداء قلادة وأسورة لإكمال إطلالتها، مع تسريحة شعر مرفوعة لأعلى.